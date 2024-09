DIRETTA PALERMO CESENA, I TESTA A TESTA

La diretta di Palermo Cesena ci propone una partita che mancava da qualche tempo: bisogna infatti tornare alla stagione 2017-2018 per trovare gli ultimi incroci, eravamo in Serie B ma nelle ultime dieci spuntano anche delle sfide nel massimo campionato, per la precisione sono sei. Hanno spesso e volentieri dominato i pareggi: segno X nelle ultime tre dirette di Palermo Cesena, più in generale sei volte è finita pari in dieci sfide lasciando tre vittorie al Palermo e soltanto una al Cesena, che ha festeggiato però fuori casa nel dicembre 2011 proprio in Serie A, quando a decidere era stato il gol realizzato da Adrian Mutu.

Successo sorprendente visto che i romagnoli erano penultimi mentre i rosanero erano in zona Europa League; ad ogni modo il Palermo ha fatto molto meglio nel testa a testa e la sua ultima vittoria l’ha raccolta nell’ottobre 2014, ultima sfida al Barbera per quanto riguarda la Serie A, stavolta erano i siciliani a essere messi peggio in classifica ma si erano presi il successo al 91’ minuto grazie al colpo di testa di Giancarlo Gonzalez, dopo che Alejandro Rodriguez aveva risposto al vantaggio di un certo Paulo Dybala, che di lì a qualche mese avrebbe lasciato il Palermo per firmare con la Juventus. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA TV PALERMO CESENA, STREAMING VIDEO

Essendo una partita di Serie B, la diretta Palermo Cesena sarà visibile solamente su DAZN, detentrice dei diritti di tutto il campionato di cadetteria.

Per quanto concerne la diretta streaming, invece, bisognerà sempre fare affidamento a DAZN, stavolta però attraverso l’applicazione scaricabili su tutti i dispositivi.

ROSANERO CONTRO BIANCONERI

La diretta Palermo Cesena vedrà sfidarsi due delle cinque squadre a 7 punti del campionato: la partita si giocherà sabato 21 settembre 2024 alle ore 15:00 e potrebbe dare la possibilità ad una delle due formazioni di andare in doppia cifra.

Il Palermo è in piena risalita: dopo le due sconfitte senza segnare contro Brescia e Pisa, la situazione si è completamente ribaltata. I rosanero hanno battuto la Cremonese e la Juve Stabia in trasferta per poi pareggiare col Cosenza.

Il Cesena invece quasi il contrario. Dopo i sei punti nelle prime tre giornate, frutto del 2-1 alla Carrarese e il 2-0 Catanzaro, i bianconeri hanno messo a referto solo un punto nelle due sfide successive contro Spezia (2-1) e Modena (2-2).

LE PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CESENA

Adesso le probabili formazioni della diretta Palermo Cesena. Analizziamo prima i padroni di casa che scenderanno in campo con il 4-3-3. In porta Desplanches, difeso da Diakité, Ceccaroni, Nikolaou e Lund. Le due mezzali saranno Segre e Ranocchia con Gomes in regia. Insigne, Brunori e Di Francesco sarà il tridente titolare.

Il Cesena invece opterà per un 3-4-2-1. Tra i pali Pisseri, pacchetto arretrato formato da Curto, Ciofi e Mangraviti. Adamo e Donnarumma saranno i due esterni con Calò e Bastoni a centrocampo. Kargbo e Antonucci dietro a Shpendi, unica punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PALERMO CESENA

Diamo infine un’occhiata alle quote per le scommesse della diretta Palermo Cesena. I rosanero sono favoriti a 2.15 contro il 2 fisso a favore dei bianconeri a 3.50, un po’ più alto del segno X del pareggio che viene fissato dai bookmakers a 3.20. Stessa identica quota per Gol e No Gol a 1.91, nessuna differenza. C’è invece scarto tra l’Over 2.5 a 2.10 e Under a 1.70.