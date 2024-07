Formazioni Portogallo Francia/ Quote: Rabiot è squalificato (Euro 2024, oggi 5 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO FRANCIA: CHI GIOCA AD AMBURGO?

Uno sguardo alle probabili formazioni di Portogallo Francia ci consente di presentare il quarto di finale di Euro 2024 che attendiamo per questa sera ad Amburgo, remake della finale 2016 e anche di altre grandi sfide del passato. Il Portogallo Francia aveva blindato il primo posto nel girone con due vittorie nelle prime due giornate, quindi l’avvio dei lusitani fu praticamente perfetto, poi però sono arrivati la sconfitta contro la Georgia e il pareggio diventato vittoria solo ai calci di rigore contro la Slovenia negli ottavi di finale, per cui il Portogallo adesso deve dimostrare di non avere già dato il proprio meglio a Euro 2024.

Possiamo invece affermare con ragionevole certezza che la Francia di Didier Deschamps non abbia ancora dato il proprio meglio, ma la domanda è se i Bleus a questo giro sapranno andare oltre la solidità difensiva, di fatto unica nota positiva di un torneo nel quale in quattro partite non hanno ancora segnato un gol su azione, perché anche agli ottavi di finale per eliminare il Belgio è servita un’autorete, già la seconda a favore della Francia nel torneo. Elementi quindi da tenere in debita considerazione per parlare adesso delle probabili formazioni di Portogallo Francia…

SCOPRIAMO ANCHE LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Le quote dell’agenzia Snai per il pronostico si meritano qualche riga anche nelle probabili formazioni di Portogallo Francia. I transalpini partono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,40, mentre si arriverebbe a quota 3,40 in caso di segno 1 per la vittoria del Portogallo. Infine, valore intermedio per un pareggio, che varrebbe infatti 3,05 volte la posta in palio sul segno X ad Amburgo.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO FRANCIA

ECCO LE POSSIBILI SCELTE DI MARTINEZ

Le probabili formazioni di Portogallo Francia ci dicono che Roberto Martinez dovrebbe utilizzare il modulo 4-2-3-1, affidandosi naturalmente a coloro che finora hanno fatto meglio: citazione quasi d’obbligo in porta per Diogo Costa, eroe della vittoria ai rigori contro la Slovenia; davanti a lui la difesa a quattro con Cancelo, Ruben Dias, Pepe e Mendes schierati da destra a sinistra; in mediana un compito molto delicato sarà affidato a Vitinha e Palhinha, mentre sulla trequarti portoghese dovrebbero agire Bernardo Silva a destra, Bruno Fernandes in posizione centrale e Rafael Leao sulla sinistra, tutti alle spalle di Cristiano Ronaldo, che sarà naturalmente la prima punta lusitana.

UNO SQUALIFICATO PER DESCHAMPS

Il commissario tecnico transalpino Didier Deschamps invece, per le probabili formazioni di Portogallo Francia, dovrebbe affidarsi a un modulo 4-3-3 nel quale bisognerà tenere presente che a centrocampo mancherà lo juventino Rabiot, che è squalificato. In difesa le migliori certezze, con il portiere Maignan protetto dalla retroguardia a quattro composta da Koundé, i due centrali Upamecano e Saliba ed infine Theo Hernandez; a centrocampo, senza Rabiot, spazio per il trio formato da Kanté, Tchouameni e Camavinga; in attacco invece serve un deciso cambio di marcia anche se i nomi sono eccellenti, oggi i titolari potrebbero essere Dembelé ala destra, Mbappé nei panni del centravanti e Griezmann a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO FRANCIA: IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Mendes; Vitinha, Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo. All. Martinez.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Camavinga; Dembelé, Mbappé, Griezmann. All. Deschamps.











