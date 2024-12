PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA: LE SCELTE PER LA COPPA ITALIA

Le probabili formazioni Roma Sampdoria ci conducono a parlare della partita che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 18 dicembre, valida per gli ottavi di Coppa Italia 2024-2025: una sfida molto interessante e che potremmo definire classica, ma che in questo momento vede le squadre con una categoria di differenza. La Roma è nuovamente incrisi, o forse non ne è mai uscita: non sono bastate due vittorie per migliorare una situazione che, con la sconfitta maturata a Como, ha portato i giallorossi ad avere appena due punti di vantaggio sulla zona retrocessione, scenario assolutamente drammatico e che richiede una netta inversione di tendenza.

In Serie B la Sampdoria non fa poi tanto meglio: è già al terzo allenatore in stagione dopo gli esoneri di Andrea Pirlo e Andrea Sottil, Leonardo Semplici ha pareggiato sul campo dello Spezia ma il passo attuale non permetterebbe ai blucerchiati di giocare i playoff, e naturalmente questo sarebbe deludente dopo l’anno passato già al di sotto del par. Stasera però si parla di Coppa Italia e allora concentriamoci sull’imminente partita dello stadio Olimpico, aspettando che arrivi il calcio d’inizio proviamo a fare la nostra valutazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, leggendo le probabili formazioni Roma Sampdoria.

ROMA SAMPDORIA: QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato le quote che andiamo a leggere con le probabili formazioni Roma Sampdoria: ovviamente sono nettamente favoriti i giallorossi grazie al valore da 1,32 volte la posta in palio sul segno 1 per la loro vittoria, per contro il segno 2 che identifica il successo della Sampdoria vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 8,25 volte quanto avrete giocato e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, porta in dote con questo bookmaker una vincita che equivale a 5,25 volte l’importo investito sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA

LE SCELTE DI RANIERI

Un po’ di turnover Claudio Ranieri lo ha già fatto a Como, nelle probabili formazioni Roma Sampdoria tornano dunque alcuni titolari tra cui Gianluca Mancini, che in difesa prenderà posto al fianco di Ndicka e Mario Hermoso con la novità Ryan in porta, per dare respiro a Svilar. Sulle corsie laterali è come sempre obbligata o quasi la scelta di Zeki Celik a destra, sull’altro versante invece dovrebbe esserci spazio per Zalewski mentre in mezzo al campo dovrebbe tornare Pisilli, pronto a fare coppia con Manu Koné che appare favorito sulla concorrenza.

Da valutare poi le altre scelte, quelle per il reparto avanzato: tuttavia Lorenzo Pellegrini e Dovbyk viaggiano verso una maglia da titolari perché, appunto, contro il Como sono partiti dalla panchina anche in previsione dell’impegno di Coppa Italia, a riposarsi dovrebbe quindi essere Dybala che ha bisogno di centellinare i suoi impegni per essere sempre al top della condizione fisica. A completare lo schieramento della Roma che sfiderà la Sampdoria sarà Baldanzi, anche lui come Pisilli scarsamente impiegato nel corso delle ultime partite, ma pronto a dire la sua.

LE MOSSE DI SEMPLICI

Anche Semplici ovviamente sfrutterà la Coppa Italia per dare spazio alle seconde linee, il modulo nelle probabili formazioni Roma Sampdoria è il 3-5-2 e in porta dovrebbe esserci Ghidotti, dunque ancora fuori Marco Silvestri che era stato l’eroe del derby nei sedicesimi. A proteggere l’estremo difensore ecco un reparto arretrato comandato da Vulikic, con Venuti – che ha esperienza in Serie A – e Riccio che lo dovrebbero completare, per quanto riguarda le corsie laterali invece dovremmo vedere Depaoli a destra e Veroli sull’altro versante.

In mezzo al campo la Sampdoria giocherà di fatto con il doppio playmaker: Ronaldo Vieira infatti agisce dalla mezzala lasciando la posizione di perno centrale a Gerard Yepes, i due comunque si alterneranno e avranno come elemento incaricato di recuperare i palloni Akinsanmiro. Davanti invece ecco Tutino, giocatore di fantasia che non è mai davvero sbocciato anche se in Serie B ha sempre trovato la sua giusta dimensione; a fargli compagnia il veterano e bomber della squadra blucerchiata, quel Massimo Coda che ha segnato tantissimo in cadetteria.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Ryan; G. Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, M. Koné, Pisilli, Zalewski; Lo. Pellegrini, Baldanzi; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Vulikic, Riccio; Depaoli, Akinsanmiro, G. Yepes, Ronaldo Vieira, Veroli; M. Coda, Tutino. Allenatore: Leonardo Semplici