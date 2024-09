PROBABILI FORMAZIONI SERBIA SPAGNA: LE SCELTE PER LA NATIONS LEAGUE!

Con le probabili formazioni Serbia Spagna ci avviciniamo alla partita valida per la prima giornata nel gruppo D della Nations League 2024-2025: siamo al Rajko Mitic di Belgrado, meglio noto come Marakana, e si torna a giocare in questa competizione di cui la Spagna è campione in carica, un successo che poi la Roja ha saputo confermare prendendosi un titolo decisamente più importante, quello degli Europei vinti lo scorso luglio con un torneo perfetto, sette vittorie in altrettante partite e i giovani terribili che naturalmente adesso compongono ancora l’ossatura di una nazionale che vuole inaugurare un ciclo vincente sotto la guida di Luis De La Fuente.

Formazioni Portogallo Croazia/ Quote, CR7 è ancora convocato (Nations League, 5 settembre 2024)

La Serbia ha fatto vedere buone cose, ma ancora una volta non è riuscita a superare il girone; Dragan Stojkovic è stato confermato come CT e avrà il compito di rendere completo il talento diffuso nel gruppo, scontrandosi però con un problema che assilla questa nazionale fin da quando esisteva la Jugoslavia unita. Aspettando allora che la partita di Belgrado si giochi, noi possiamo provare a capire in che modo i due CT potrebbero schierare le loro nazionali sul terreno di gioco del Marakana, andando a leggere insieme le probabili formazioni Serbia Spagna per questa partita di Nations League.

Convocati Italia per Nations League contro Francia e Israele/ Spalletti chiama Tonali e Kean (30 agosto 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA SPAGNA: QUOTE E PRONOSTICO

Con le probabili formazioni Serbia Spagna andiamo a parlare anche dalle quote che sono state previste dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 2 che regola il successo della Roja vale 1,60 volte quanto investito e fa dunque della Spagna la nazionale favorita, per contro il segno 1 per il successo della Serbia vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 5,50 volte la giocata e, infine, il segno X sul quale puntare per il pareggio garantirebbe una vincita, con questo bookmaker, che ammonta a 3,85 volte la somma messa sul piatto.

Italia, Nations League da non sottovalutare per Spalletti/ Decisiva per il ranking: in palio c'è il Mondiale

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA SPAGNA

LE MOSSE DI STOJKOVIC

Per le probabili formazioni Serbia Spagna notiamo che Dragan Stojkovic punta ovviamente sul gruppo degli Europei, e dunque dovrebbe cambiare poco rispetto a giugno, ma con assenze importanti: nel suo 3-4-2-1 Rajkovic è favorito come portiere e davanti a lui dovrebbero giocare ancora Milenkovic, Strahinja Pavlovic e Veljkovic, ad allargarsi sulle corsie laterali invece non ci sono troppe alternative e allora è da capire l’assetto, potremmo avere Zivkovic e Birmancevic che sono maggiormente offensivi ma anche due terzini come Nedeljkovic e Terzic, per l’appunto bisognerà valutare in che modo Stojkovic intenda affrontare i terribili esterni della Spagna.

In mezzo al campo può fare legna Grujic, mentre sarà assente Gudelj; con lui eventualmente Ilic che si occuperebbe della regia, possono alzare la loro posizione Samardzic e Lukic, come agli Europei, che non avranno nemmeno la concorrenza di Tadic, poi incredibilmente assenti sia Aleksandar Mitrovic che Vlahovic (che ha rifiutato la convocazione) e allora come prima punta il grande favorito è Luka Jovic.

LE DECISIONI DI DE LA FUENTE

Naturalmente nelle probabili formazioni Serbia Spagna il gruppo della Roja è quello che ha vinto gli Europei: modulo 4-3-3, potremmo vedere qualche variazione nella formazione titolare ma questo lo scopriremo, intanto schieriamo Unai Simon in porta con Le Normand e Laporte che fanno i centrali di una difesa che viene completata dai due terzini che sono Carvajal e Cucurella, come già detto poi Luis De La Fuente può pensare ad altri come Pau Torres e Grimaldo.

A centrocampo comanda Rodri, da valutare la posizione di Dani Olmo che può fare la mezzala come nel Barcellona o avanzare il suo raggio d’azione; è tornato a disposizione Pedri che dunque può prendersi la maglia sull’interno di centrocampo, ci sarà anche Fabian Ruiz che agli Europei è stato tra i migliori. Nel tridente offensivo manca Morata che è infortunato, e allora attenzione: a fare compagnia a Lamine Yamal e Nico Williams potrebbe essere proprio Dani Olmo, già in passato sfruttato come prima punta tattica, in alternativa abbiamo l’esperienza di Joselu o altrimenti Ferran Torres, lui pure un centravanti di movimento all’occorrenza.

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA SPAGNA: IL TABELLINO

SERBIA (3-4-2-1): Rajkovic; Milenkovic, S. Pavlovic, Veljkovic; Zivkovic, Ilic, Grujic, Birmancevic; Samardzic, Lukic; L. Jovic. Allenatore: Dragan Stojkovic

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams. Allenatore: Luis De La Fuente