PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SI TORNA IN AZIONE!

Tornano le probabili formazioni Serie A, i tifosi delle 20 squadre del massimo campionato sono curiosi di scoprire le mosse degli allenatori per la quarta giornata, molto particolare perché arriva dopo la prima sosta per gli impegni delle Nazionali (con grandi gioie per l’Italia di Luciano Spalletti) e prima del debutto in Champions League, almeno per le cinque formazioni che saranno impegnate nella massima competizione europea per club. Insomma, almeno per le big il calendario inizia a farsi fitto e il turnover potrebbe cominciare ad essere una necessità.

Le incognite cominciano dunque ad essere quelle legate più strettamente al campo: condizione fisica, scelte tattiche, gestione delle forze, mentre la fine del calciomercato ha chiuso almeno il capitolo delle mosse dettate ad esempio dai dubbi sulla permanenza di questo o quel giocatore. Si gioca oggi, sabato 14 settembre 2024, con i primi tre anticipi, poi anche domenica e lunedì, allora scopriamo qualcosa sulle probabili formazioni Serie A, almeno per gli impegni più imminenti.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A, LE MOSSE PER LA 4^ GIORNATA

FOCUS SU EMPOLI JUVENTUS

Stuzzicante sfida tra due squadre ancora imbattute, oggi Empoli Juventus spicca per le probabili formazioni Serie A. Mister Roberto D’Aversa ha già battuto la Roma e ci riprova anche contro i bianconeri con un modulo 3-4-2-1: il nuovo acquisto Vasquez sarà protetto da uno tra Sazonov e Goglichidze insieme a Ismajli e Viti nella difesa a tre dell’Empoli; altro ballottaggio è quello tra l’ex De Sciglio e Sambia a destra, mentre al fianco di Grassi avremo uno tra Henderson e Maleh e sulla sinistra Pezzella completarà la linea a quattro del centrocampo; infine l’Empoli in attacco dovrebbe proporre Gyasi e Solbakken sulla trequarti e il centravanti Colombo.

Thiago Motta invece ha debuttato con due larghe vittorie, poi ecco il pareggio contro la Roma che ha visto però a secco per la prima volta l’attacco della Juventus. In porta Di Gregorio; come terzino destro dovrebbe trovare posto il giovane Savona con Gatti, Bremer e uno tra Cambiaso e Cabal nella difesa a quattro; in mediana ballottaggio tra Fagioli e Douglas Luiz per affiancare Locatelli. Ritroviamo poi Cambiaso, che potrebbe infatti giocare anche sulla trequarti e quindi è in ballottaggio pure con Nico Gonzalez per affiancare Koopmeiners e Yildiz alle spalle del centravanti Vlahovic.