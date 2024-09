PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 5^ GIORNATA?

Finalmente le probabili formazioni Serie B tornano a farci compagnia: sabato 14 settembre, dopo l’anticipo, la quinta giornata comincia per poi esaurirsi nei posticipi della domenica. Si torna in campo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali: ormai da qualche stagione anche la Serie B si ferma perché sono diventati tanti i calciatori coinvolti nelle partite di Nations League o delle qualificazioni ai Mondiali in zone che non siano l’Europa, dunque abbiamo avuto una settimana di pausa ma adesso le 20 squadre che formano il torneo sono pronte a scendere in campo e, soprattutto, lo possono finalmente fare con il calciomercato chiuso.

FORMAZIONI SERIE B/ Andiamo alla scoperta dei migliori bomber, da Coda a... (4^ giornata, 31 agosto 2024)

C’è dunque una definitività nelle rose che andremo ad analizzare, questo almeno fino a gennaio quando ovviamente il calciomercato riaprirà i battenti per la sua sessione invernale; al momento le probabili formazioni Serie B ci parlano di un campionato che non ha ancora un vero padrone, ma che sta iniziando a prendere una sorta di forma nella sua classifica. Le partite della quinta giornata potranno eventualmente aiutare a fare ancor più chiarezza in questo senso, anche se siamo solo all’inizio della stagione; noi comunque possiamo ora concentrarci su alcuni dei temi principali che riguardano le probabili formazioni Serie B, iniziando il nostro viaggio attraverso squadre e partite.

DIRETTA/ Frosinone Modena (risultato finale 1-1): Defrel allo scadere! (Serie B, 27 agosto 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LA CAPOLISTA

Nelle probabili formazioni Serie B un tema di interesse è sicuramente rappresentato dalla Juve Stabia: una delle tre squadre che sono arrivate alla sosta con il primo posto in classifica (8 punti), la Juve Stabia è neopromossa e ha confermato il suo allenatore Guido Pagliuca. Si tratta di una squadra assolutamente cinica: appena quattro gol realizzati, ma per contro abbiamo anche la miglior difesa della Serie B, per distacco, con una sola rete incassata. La Juve Stabia gioca con un 3-4-2-1, al quale nella partita interna contro il Palermo mancherà lo squalificato Folino (espulso a Frosinone) così come gli infortunati Varnier e Pierobon; in porta c’è Demba Thiam, portiere che va a caccia della definitiva consacrazione.

DIRETTA/ Cittadella Pisa (risultato finale 1-1): palo di Moreo, pareggio! (Serie B, 27 agosto 2024)

Davanti a lui senza Folino potrebbe giocare Baldi come braccetto ad accompagnare Bellich e Ruggero, mentre i due laterali che si alzerebbero sulle corsie sono Andreoni e Floriani Mussolini. In mezzo ci sono le ottime alternative Gerbo e Maistro, per il momento Pagliuca se la gioca con Buglio e Giuseppe Leone, classe 2001; sulla trequarti ecco Nicola Mosti e Piscopo con l’opzione Meli (anche Piovanello), davanti un ottimo reparto: Candellone ha ormai anni di esperienza, Adorante ha già mostrato le sue qualità, Gabriele Artistico in prestito dalla Lazio è una bella scommessa. Attualmente nessuno nella Juve Stabia ha superato il singolo gol stagionale, il vero segreto delle Vespe rimane la difesa.