Formazioni Spagna Germania/ Quote: conferme e un rientro (Euro 2024, oggi 5 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GERMANIA: LE MOSSE PER LA SUPER SFIDA

L’appuntamento è irrinunciabile con le probabili formazioni di Spagna Germania, una partita davvero di lusso oggi pomeriggio a Stoccarda per i quarti di finale di Euro 2024. Scenderanno in campo infatti le due Nazionali che finora hanno convinto di più in termini di prestazione e anche quelle più vincenti nella storia degli Europei di calcio. La Spagna ha dominato il suo girone, poi agli ottavi contro la Georgia è arrivata un’altra netta vittoria per le Furie Rosse, che però adesso devono fare i conti con la sfida contro i padroni di casa, difficile dunque anche per questo motivo “ambientale”.

Anche la Germania si è qualificata agli ottavi in due sole partite e con prestazioni convincenti, anche se qualche brivido contro la Svizzera ha leggermente ridimensionato il giudizio, ma con primo posto comunque raggiunto. Gli uomini di Julian Nagelsmann hanno quindi giocato agli ottavi contro la Danimarca, superata per 2-0 per giungere alla sfida che più di ogni altra attira tifosi e appassionati in questi quarti di finale di Euro 2024. Tutto questo premesso per rendere l’idea del valore della partita, adesso non ci resta altro da fare se non scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Spagna Germania…

UNO SGUARDO A PRONOSTICO E QUOTE

Facciamo però una pausa dalle probabili formazioni di Spagna Germania per presentare le quote dell’agenzia Snai per il pronostico: formalmente in casa la Spagna, il segno 1 per la vittoria delle Furie Rosse è quotato a 2,75 ed è praticamente identico al 2,80 per il segno 2 in caso di successo per la Germania. Il pareggio è invece l’ipotesi considerata meno probabile, ma con differenze comunque minime, dato che il segno X varrebbe 3,15 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GERMANIA

LE CONFERME PER DE LA FUENTE

Le probabili formazioni di Spagna Germania non dovrebbero riservarci particolari sorprese, perché di certo non sono queste le partite nelle quali tentare di fare esperimenti. In linea di massima si può quindi ipotizzare per Luis De la Fuente la conferma dei suoi migliori titolari fino ad oggi, secondo il modulo 4-3-3 nel quale troveremo naturalmente Unai Simon in porta, protetto da Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella che dovrebbero essere da destra a sinistra i quattro difensori titolari per la Roja; domina la qualità a centrocampo con il terzetto formato da Pedri, Rodri e Fabian Ruiz; infine il tridente d’attacco della Spagna con il giovanissimo Lamine Yamal a destra, il veterano Morata come centravanti e di nuovo freschezza e velocità a sinistra con Nico Williams.

UN UTILE RIENTRO PER NAGELSMANN

Discorso simile per Julian Nagelsmann, anche se per i tedeschi le probabili formazioni di Spagna Germania dovrebbero portare almeno una novità rispetto agli ottavi, cioè il ritorno da titolare dopo la squalifica di Tah nella difesa a quattro secondo il modulo 4-2-3-1: ecco allora questo rientro per completare il reparto davanti al portiere Neuer con Kimmich, Rudiger e Mittelstadt; nel cuore della mediana la coppia composta da Andrich e naturalmente il veterano Kroos; non scherza in termini di qualità neppure la Germania nel suo reparto offensivo con Musiala ala destra, Gundogan in posizione da trequartista centrale e Wirtz a sinistra per comporre il trio alle spalle del centravanti, che potrebbe essere Havertz più della pur ottima alternativa rappresentata da Fullkrug.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GERMANIA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Williams. All. De La Fuente.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. All. Nagelsmann.











