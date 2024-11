PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVIZZERA: LE SCELTE PER LA PARTITA A TENERIFE

Si conclude il girone di Nations League e le probabili formazioni Spagna Svizzera ci portano almeno idealmente a Tenerife, sede del match che vedrà la Spagna decisamente tranquilla, dal momento che i campioni d’Europa in carica hanno conquistato addirittura con due giornate d’anticipo e quindi fin da ottobre la matematica certezza della qualificazione ai quarti, che si terranno a marzo 2025. C’è quindi spazio per fare esperimenti se il c.t. Luis De la Fuente lo desidera, d’altronde nel calcio spagnolo la qualità non manca mai e di conseguenza è sempre doveroso tenere d’occhio la Spagna.

Formazioni Croazia Portogallo/ Quote: Kramaric è squalificato! (oggi 18 novembre 2024)

Dall’altra parte invece c’è una Svizzera che in questo girone ha mostrato delle difficoltà, non soltanto in occasione della dura sconfitta casalinga per 1-4 nella partita d’andata. Eppure non sono passati poi tanti mesi da un Europeo nel quale la Svizzera ha fatto una eccellente figura, come in Italia ricordiamo fin troppo bene. Chissà allora se stasera a Tenerife potrà essere una partita più intrigante del previsto: per il momento, la presentiamo curiosando tra le probabili formazioni Spagna Svizzera…

RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: la Francia beffa l'Italia! (17 novembre 2024)

PRONOSTICO E QUOTE A SENSO UNICO

Alle probabili formazioni si accompagna il pronostico su Spagna Svizzera, sul quale in verità non sembrano esserci dubbi secondo le quote dell’agenzia Betsson. La Spagna padrona di casa è infatti nettamente favorita, con il segno 1 indicato a 1,50 mentre si arriva a 4,25 per il segno X in caso di pareggio e i coraggiosi che punteranno sul segno 2 saranno premiati 6,00 volte la posta in palio se davvero vincerà la Svizzera.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVIZZERA

DE LA FUENTE FRA TURNOVER E CERTEZZE

Luis De La Fuente nelle probabili formazioni Spagna Svizzera dovrebbe puntare sul modulo 4-2-3-1, al netto della possibilità di turnover potremmo indicare Nico Williams e Dani Olmo come esterni offensivi, mentre la squalifica di Oyarzabal dovrebbe rilanciare Morata come centravanti titolare e il rientrante Pedri potrebbe essere il trequartista centrale. In mediana invece potrebbero essere in tre per due maglie, cioè Merino, Fabian Ruiz e Zubimendi. In difesa a destra manca Carvajal e dovrebbe quindi giocare nuovamente Pedro Porro, con Cucurella oppure Grimaldo a sinistra e tre nomi per la coppia di difensori centrali, cioè Vivian, Laporte e Pau Torres per proteggere il portiere Raya.

Pagelle Italia Francia (1-3)/ L'attacco tradisce, che impatto Rovella (Nations League, oggi 17 novembre 2024)

QUALI UNDICI PER YAKIN?

Anche Murat Yakin dovrebbe avere il 4-2-3-1 come modulo di riferimento nelle probabili formazioni Spagna Svizzera, la qualità magari non sarà la stessa ma ci sono comunque molti nomi interessanti anche tra i giocatori elvetici, diversi dei quali militano in Serie A (o sono passati da noi). Si potrebbe cominciare dal portiere Kobel, davanti al quale indichiamo una difesa a quattro che come titolari potrebbe avere da destra a sinistra Widmer, Hajdari, Comert e Rodriguez; ottima la coppia nel cuore della mediana che dovrebbe essere composta da Freuler e Xhaka; sulla trequarti ecco Amdouni a destra, Rieder in posizione centrale e Aebischer ala sinistra a sostegno di Zeqiri, che dovrebbe essere il centravanti della Svizzera dato che pure Embolo è squalificato.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVIZZERA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Pedro Porro, Vivian, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Merino; Dani Olmo, Pedri, Nico Williams; Morata. All. De La Fuente.

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Hajdari, Comert, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Amdouni, Rieder, Aebischer; Zeqiri. All. Yakin.