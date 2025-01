PROBABILI FORMAZIONI SPARTA PRAGA INTER: INZAGHI E LE SUE SCELTE!

Le probabili formazioni Sparta Praga Inter ci consentono di fare il punto sulla partita che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 22 gennaio: nella settima giornata del super girone di Champions League 2024-2025 i nerazzurri vanno alla ricerca di riscatto, possiamo dire così anche se chiaramente è passato del tempo dalla sconfitta contro il Bayer Leverkusen, partita nella quale l’Inter è caduta nel finale e non è così riuscita a blindare la qualificazione agli ottavi, che ad ogni modo rimane alla portata della squadra di Simone Inzaghi che infatti con due vittorie nelle ultime due gare avrebbe centrato l’obiettivo.

Lo Sparta Praga in termini generali non sta facendo malissimo, anzi si può dire che il suo passo in Champions League sia anche superiore alle aspettative; tuttavia nell’ultima giornata è arrivata una sconfitta contro il Feyenoord che ha complicato la vita dei cechi, che ora devono provare a timbrare quantomeno il playoff sapendo che la concorrenza è parecchio agguerrita. Aspettando di scoprire quello che succederà in campo, proviamo adesso a fare il punto sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni Sparta Praga Inter.

PREVISIONI E QUOTE SPARTA PRAGA INTER

L’agenzia Snai ci dice a margine delle probabili formazioni Sparta Praga Inter che i nerazzurri sono largamente favoriti: abbiamo infatti il segno 2 per la loro vittoria che vi consentirebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,37 volte quello che avrete messo sul tavolo, mentre il segno 1 per l’affermazione dello Sparta Praga porta in dote una vincita che ammonta a 7,75 volte la giocata e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, ha un valore equivalente a 5,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI SPARTA PRAGA INTER

LE MOSSE DI FRIIS

Dovrebbe essere un 3-4-1-2 quello di Lars Friis nelle probabili formazioni Sparta Praga Inter, un modulo simile a quello di Simone Inzaghi ma qui con un trequartista che sarebbe Laci, a supporto di due attaccanti. Da valutare la posizione di Olatunji, che potrebbe essere titolare ma toglierebbe il posto a uno tra Birmancevic e Albion Rrahmani: giocherà uno dei tre a meno di rivedere qualcosa nello schieramento, a centrocampo le scelte per lo Sparta Praga sembrano fatte con il tandem composto da Kairinen e Markus Solbakken – c’è comunque la concorrenza di Pavelka che potrebbe avere una maglia dal primo minuto questa sera.

La collaborazione dalle corsie esterne arriverà invece con Sadilek schierato a destra e Suchomel che salvo variazioni dell’ultima ora percorrerà la corsia sul versante opposto del campo, per quanto riguarda la difesa, anche in questo caso Friis ha le idee chiare: Zeleny, Panak e Sorensen agiscono a formare una linea che si mette a protezione del portiere Vindahl.

COME GIOCHERANNO I NERAZZURRI

Inzaghi fa sempre i conti con gli infortuni e nelle probabili formazioni Sparta Praga Inter deve rinunciare ancora una volta a Bisseck, Acerbi e Calhanoglu, ma poco fa ha ritrovato Pavard che dunque sarà titolare nel reparto arretrato, nuovamente guidato da De Vrij e con Alessandro Bastoni che sarà il braccetto sul centrosinistra, naturalmente il portiere sarà Sommer. A centrocampo con l’assenza di Calhanoglu le possibilità sono due: Barella o Zielinski in cabina di regia o altrimenti la titolarità di Asllani, va detto che Mkhitaryan ha recuperato e quindi l’ex Cagliari e il polacco dovrebbero comunque essere in campo.

Avremo i titolari anche per quanto riguarda le fasce laterali: Dumfries, che sta vivendo un grande momento anche dal punto di vista realizzativo, giocherà a destra con Dimarco a sinistra, davanti invece il turnover per l’Inter è stato fatto nell’ultima partita di campionato, Marcus Thuram (comunque in gol dalla panchina) dovrebbe essere in campo a tutti gli effetti dal primo minuto, andando a ricomporre la coppia con Lautaro Martinez che a sua volta ha trovato la via della rete nella preziosa vittoria contro l’Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI SPARTA PRAGA INTER: IL TABELLINO

SPARTA PRAGA (3-4-1-2): Vindahl; Zeleny, Panak, Sorensen; Sadilek, Kairinen, M. Solbakken, Suchomen; Laci; Al. Rrahmani, Birmancevic. Allenatore: Lars Friis

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi