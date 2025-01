Tutto su Francesca: dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le dame del trono over di Uomini e Donne che, nella stagione in corso, sono state più volte al centro dello studio, c’è Francesca Cruciani che è uscita per diverso tempo con Alessio Pili Stella che, tornato nel parterre senior, ha provato a conoscere meglio proprio Francesca. Dopo i primi appuntamenti, la dama, al centro dello studio, ha detto:

“Lo sento da oltre quindici giorni, ci siamo visti quattro volte. Ci sono stati dei baci molto passionali. Per questo ci rimango male. Ma perché ci siamo voluti fermare noi. Non sono andata oltre perché sapevo che lui voleva conoscere altre donne. Ti posso dire, però, che, ieri sera, non ci siamo annoiati. Non voglio più fare la crocerossina per gli uomini. Ho passato un inferno”. Con queste premesse, Alessio e Francesca hanno continuato a frequentarsi fino ad oggi.

Francesca Cruciani: tutto finito con Alessio Pili Stella a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 28 gennaio 2025, Francesca Cruciani torna ad accomodarsi al centro dello studio per confrontarsi con Alessio Pili Stella. Il cavaliere annuncia di aver chiuso la relazione scatenando la reazione di Francesca che ammette di non essere a conoscenza di tale situazione avendo avuto un’altra impressione quando è stato a casa sua.

Francesca, così, accetta la scelta di Alessio Pili Stella scegliendo di dare una possibilità a Maurizio, il cavaliere 42enne giunto in trasmissione esclusivamente per conoscere Barbara De Santi. Non sentendo da parte di Barbara lo stesso interesse, ha accettato di conoscere meglio Maurizio che, in studio, ha spiegato di essersi sentito accolto dalla dama che gli ha sorriso durante la puntata. Per la dama, così, quella con Maurizio è una nuova frequentazione.

