Francesca Sorrentino: da Temptation Island a Uomini e Donne

Francesca Sorrentino comincia oggi, martedì 24 settembre, l’avventura sul trono di Uomini e donne. Bellissima e in perfetta forma, Francesca arriva in studio dopo il video di presentazione accolta da Gianni Sperti e Tina Cipollari che la definisce “una brava ragazza”. Emozionata e un po’ ansiosa, Francesca si tuffa nella sua nuova avventura da tronista dopo aver rifiutato l’offerta lo scorso anno. Al termine dell’avventura a Temptation Island da cui era uscita single, Francesca era stata considerata dalla redazione di Uomini e Donne come la candidata ideale al trono.

A frenare tutto, però, era stata Maria De Filippi, sicura che non fosse ancora pronta ad affrontare un’avventura del genere perché ancora legata a Manuel Maura. I fatti hanno, poi, dato ragione alla De Filippi perché, settimane dopo il confronto nello studio di Uomini e donne, i due erano tornati insieme. Tutto sembrava procedere a gonfie vele tra loro, almeno fino a pochi mesi fa quando si sono lasciati definitivamente. Dopo un’estate da single, così, Francesca è pronta a riaprire il cuore all’amore.

Francesca Sorrentino: ecco cosa cerca a Uomini e Donne

Innamorata dell’amore, cresciuta in una famiglia in cui i genitori si amano ancora come il primo giorno, Francesca Sorrentino spera di incontrare, durante l’avventura sul trono di Uomini e Donne, la persona giusta con cui costruire qualcosa di simile a quello che hanno la sua mamma e il suo papà che, per lei, rappresentano un modello da seguire totalmente.

“Loro sono proprio l’ideale dell’amore, si amano. Dopo tanti anni di matrimonio non è scontato. Io sono un po’ gelosa, un po’ possessiva, è difficile, poi, trovare uno che accetti questo lato. Mi sento come una bambina che guarda l’ideale fantastico. Ho voglio di rimettermi in gioco e riscrivere un nuovo capitolo della mia vita”, le parole della tronista nel video di presentazione e che, oggi, giorno della sua prima puntata, si appresta ad incontrare i corteggiatori che hanno accettato di partecipare ad un appuntamento al buio.

