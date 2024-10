Non tutte le troniste sono uguali, alcune sono emotivamente più sensibili mentre altre riescono meglio a far fronte allo stress delle puntate di Uomini e Donne. Francesca Sorrentino, che è seduta sulla sedia rossa nel programma di Maria De Filippi, è scoppiata a piangere davanti a tutti dicendo di non sentirsi adeguata a questo ruolo, anche se nella puntata del 1 ottobre 2024 ha svelato di sentirsi un po’ meglio e più tranquilla. In studio sono intervenuti anche gli altri tronisti, in particolare Michele Longobardi e Alessio Pecorelli si sono avvicinati a lei dandole un grande abbraccio.

Michele ha poi tenuto a precisare che loro sono tutti sulla stessa barca, e che è normale sentirsi così all’inizio. Maria De Filippi ha poi fatto intervenire un corteggiatore di Francesca Sorrentino, Gianmarco, definendolo addirittura “pazzo di lei”. Il giovane ammette di esserne molto attratto da lei e di aver apprezzato la sua fragilità, definendola una “donna d’altri tempi che ad oggi è difficile trovare”.

Francesca Sorrentino commuove tutti a Uomini e Donne: “Maria, io non sono così”

Le lacrime di Francesca Sorrentino sono state le vere protagoniste della puntata di oggi 1 ottobre 2024 a Uomini e Donne. La tronista si è sentita toccata nel profondo quando Maria De Filippi ha voluto parlare delle sue fragilità durante questo percorso, in particolare sulla sua vecchia relazione con Manuel Maura, da tanti definito come un amore tossico. “Stavo per svenire durante la prima esterna, io non sono così!“, ha detto Francesca Sorrentino, che poi ha continuato a parlare con Gabriele, il quale ha lanciato una frecciata agli altri corteggiatori dicendo che nessuno di loro è stato capace di metterla a suo agio in esterna.

Poi è intervenuto Gianni Sperti, che si è rivolto a Maria De Filippi chiedendole come potrebbero aiutare Francesca in questo percorso, mentre Michele consiglia di iniziare a fare le esterne in “casetta”, un luogo più tranquillo e familiare. Nella diretta è intervenuto anche Lorenzo, con il quale ha fatto la prima uscita: “Francesca è una ragazza molto divertente, e deve ancora far uscire il suo lato più nascosto“. Riuscirà Francesca di Uomini e Donne a trovare maggiore fiducia in sè stessa?