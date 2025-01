Francesca Sorrentino e l’esterna con Gianmarco a Uomini e Donne

Francesca Sorrentino sempre più divisa tra Gianmarco Meo e Gianluca Costantino. Nella puntata di Uomini e Donne del 28 gennaio 2025, la tronista si accomoda al centro dello studio per rivivere l’esterna con Gianmarco, totalmente organizzata da quest’ultimo. Un giro in auto con la musica di Ultimo mentre Gianmarco rivela alla tronista di non vedere al suo fianco una persona come Gianluca. “Lui è più grande di te e io lo immagino il venerdì sera in pantofole mentre guardate Quarto Grado. Noi due, invece, siamo coetanei e io ho voglia di divertirmi”, dice il corteggiatore che poi le presenta la sorella.

“Mi ha fatto piacere che mi hai fatto conoscere tua sorella”, dice la tronista mentre si lascia abbracciare. Un’esterna bella che, però, non entusiasma più di tanto la tronista. “Per me questa è stata l’esterna più importante perché mia sorella è vita per me e fargliela conoscere è un gesto importante per farle capire quanto ci tengo a lei”, dice il corteggiatore in studio.

Francesca Sorrentino e il mancato bacio con Gianmarco in esterna

“Io sono stata bene. Ormai nelle esterne che facciamo stiamo sempre meglio. Quando devo andare in esterna con lui sono felice perché so che stiamo bene. In esterna mi ha fatto piacere conoscere la sorella ma poi sono tornata a casa e ho capito che lui non voleva baciarmi”, le parole della tronista. “Io ti vorrei baciare sempre e il fatto di non baciarti è una scelta razionale per non restarci poi più male se dovessi vedere qualcosa con un altro corteggiatore“, si difende Gianmarco.

In studio, poi, arriva Gianluca che si scontra con Gianmarco. Di fronte allo scontro tra i due, arriva puntuale la reazione della tronista: “Non serve che mi fate aprire gli occhi. Sono due versioni di me, un mix di me”. In esterna, poi, arrivano parole importanti: “Non ci stacchiamo più. Mi piacerebbe avere una relazione sana, con gesti reciproci. Una persona accanto che ti dà e non ti toglie. Vorrei anche io il mio porto sicuro. Penso che tu possa migliorarmi”.

