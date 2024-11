Francesca Tocca sarà una delle ospiti della trasmissione tv Domenica In, che vede la conduzione storica di Mara Venier e che andrà in onda sabato 16 Novembre 2024. Francesca è una nota ballerina, l’abbiamo conosciuta ad Amici ed è da tempo sposata con il maestro Raimondo Todaro. La donna è molto legata alla famiglia, situazione che ha imparato grazie ai suoi genitori. Andiamo a vedere chi sono.

Francesca Tocca è nata a Catania il 24 Luglio 1989, ha avuto un’infanzia dove è stata fondamentale l’amore dei genitori che hanno avuto un ruolo importante non solo per la sua crescita ma anche per il suo lavoro. Francesca si iscrisse giovanissima ad un’accademia di Danza e a soli 16 anni incontra Raimondo Todaro, personaggio dal quale non si separa praticamente mai.

I due hanno un’affinità incredibile tra loro, negli anni non solo ballano insieme ma creano anche una famiglia ed il 23 Ottobre 2013 nasce la piccola Jasmine. Per Francesca è molto importante il ruolo della famiglia e la donna – qualche tempo fa – si è commossa ai microfoni di Verissimo rivelando di quanto la famiglia, in particolare la madre hanno avuto un ruolo chiave nella sua crescita.

Francesca Tocca e le difficoltà con la famiglia

Francesca Tocca è sempre stata una donna molto riservata e preferisce evitare di parlare dei suoi familiari. Intervenuto ai microfoni di Verissimo la donna – ospite insieme a Raimondo Todaro – solo una volta ha voluto ringraziare la sua famiglia. Raccontandosi quasi tra le lacrime Francesca ha svelato: “E’ vero sono molto legata ai miei genitori”, e lo stesso Raimondo ha raccontato del forte legame e dei sacrifici fatti dai suoi genitori.

La donna siciliana ha poi proseguito: “Mia madre ha fatto tanti sacrifici per me e per farmi continuare questo lavoro, se sono qui è grazie a loro. Anche mio padre ha dato un grande apporto ma mia madre ancora di più”. La coppia ha sottolineato che non sempre sono state rose e fiori con la famiglia di lei ma hanno poi voluto evitare di parlarne totalmente. Lavoro e non solo visto che Francesca ha raccontato:

“Mi hanno insegnato i valori più importanti, e vorrei diventare come mia madre”, parla Francesca Tocca praticamente in lacrime. Il legame con il suo compagno dura da tempo anche se ha vissuto una profonda crisi e ora la donna spera di avere una famiglia unita e forte proprio come quella dei suoi genitori.