Stefania Picasso sarà ospite della puntata di Verissimo, in onda sabato 19 Ottobre 2024. La donna è stata la moglie di Franco Gatti, ex membro dei Ricchi e Poveri e cantante venuto a mancare nel 2022. I due sono stati sposati per anni, hanno due figli e hanno avuto un grandissimo rapporto fino alla morte del cantante. Ma andiamo a conoscere meglio chi era Franco Gatti.

Franco Gatti nacque a Genova il 4 Ottobre 1942 e la sua carriera è stata legata indissolubilmente a quella dei Ricchi e Poveri, band che per decenni ha fatto la storia della musica italiana. L’uomo cominciò in coppia, lavorando insieme all’amico Angelo Sotgiu e solo anni dopo conobbero Angela e Marina e i quattro formarono cosi un gruppo. Un quartetto a cui Franco Califano diede lo storico nome dei Ricchi e Poveri.

Una carriera lunghissima che Franco ha lasciato nel 2016, in seguito alla morte per overdose del figlio Alessio, a soli 22 anni. Questo episodio ha sicuramente segnato la fase finale della vita dell’uomo anche se non è questa – come più volte invece hanno ribadito i media – la causa della sua morte, con l’uomo segnato dalle malattie.

Come è morto Franco Gatti, cantante e marito di Stefania Picasso: i dettagli

Franco Gatti si ritirò a causa della morte del figlio e dei problemi di salute ma è rimasto indimenticato nella mente dei Ricchi e Poveri che – ad anni di distanza – hanno partecipato ad eventi in sui onore. Recentemente il duo rimasto raccontò infatti: “Quando Franco si ritirò ci disse di non fermarci e di continuare a suonare, glielo avevamo promesso e abbiamo deciso di continuare”.

Gatti è andato via due anni fa con la malattia – il morbo di Crohn – che si era ripresentata con l’avvento del Covid. L’uomo ha avuto questa malattia per anni ma solo dopo quel terribile virus la malattia è tornata e le condizioni si erano aggravate negli ultimi anni di vita. La moglie gli è stata vicino sino alla fine ed i suoi sono sempre rimasti molto uniti. Qualche tempo fa aveva raccontato a Storie Italiane riguardo la sua malattia:

“Ho avuto il Morbo di Crohn anni fa ed è scomparso per 30 anni. Poi fui curato dal dottor Furnari con il Cortisone e fu Matteo Bassetti a guarirmi definitivamente”, con il virologo che è stato quindi importante nella vita del noto cantante. La vita dell’uomo e soprattutto gli ultimi anni sono stati segnati dalla malattia e dalla morte del figlio che lo hanno inevitabilmente condizionato. Un dramma mai sopito.