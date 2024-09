Gabriele e Sabrina: confronto a Uomini e donne

Gabriele, un cavaliere di 64 anni, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 30 settembre 2024, si accomoda al centro dello studio per confrontarsi con ida e Sabrina, due dame con cui è uscito. Con Ida, tuttavia, la frequentazione si chiude immediatamente mentre con Sabrina continua anche se con qualche polemica. Tra Gabriele e Sabrina, infatti, non solo è nato un bel feeling, ma nel corso del tempo trascorso insieme, c’è stato anche un bacio. Nonostante tutto, però, Gabriele non vuole concederle l’esclusiva e precludersi la possibilità di conoscere altre signore.

MARIO CUSITORE TORNA A UOMINI E DONNE/ Tina Cipollari: "Ti trovo diverso, sei dimagrito e..."

Discorso inverso, invece, per Sabrina che, in studio, nonostante tale scelta del cavaliere, decide di concederle l’esclusiva non uscendo con altri cavalieri del parterre. Tale decisione, però, in studio, scatena un’accesa discussione.

Tina Cipollari contro Sabrina a Uomini e Donne: lite in studio

La decisione di Sabrina di concedere l’esclusiva a Gabriele nonostante lui non sia d’accordo scatena diverse reazioni nello studio di Uomini e Donne. In particolare, ad attaccare la dama sono Gianni Sperti e Tina Cipollari che, anche nella scorsa stagione della trasmissione, hanno spesso criticato la dama. Nella puntata in onda oggi, Gianni e Tina non condividono la scelta di Sabrina di concedere l’esclusiva a Gabriele senza riceverla e sono convinti che tale decisione sia un tentativo per convincere il cavaliere a cambiare idea.

Michele Longobardi, esterna con Aimal a Uomini e Donne/ Lei dimentica Alessio e si dichiara

Tina e Gianni, così, attaccano Sabrina che viene criticata anche da altri protagonisti del parterre. Nonostante critiche e attacchi vari, tuttavia, la dama sembra decisa a restare ferma sulla propria decisione. Sabrina, così, accetta che Gabriele conosca e frequenti altre signore in attesa di decidere a chi concedere l’esclusiva mentre lei aspetta che qualcosa cambi. Gabriele, dunque, cambierà davvero idea decidendo di uscire esclusivamente con Sabrina o deciderà di chiudere con quest’ultima preferendo conoscere altre signore?