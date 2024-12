Gabriele e Tiziana nuova coppia di Uomini e Donne

Dopo il momento dedicato a Fabio Cannone, Gemma Galgani e alla segnalazione sulla donna spagnola che il cavaliere avrebbe fuori dal programma, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Gabriele e Tiziana. Il cavaliere e la dama del trono over si frequentano da due settimane ma, nonostante il poco tempo, Gabriele è sicuro di avere davanti la donna giusta con cui lasciare il programma e costruire insieme una storia fuori dalla trasmissione. Gabriele, così, visibilmente emozionato, decide di fare una richiesta importante a Tiziana che, a sua vola, non nasconde l’emozione che prova.

Auguri buon Natale 2024 e Immacolata/ Frasi: “Il regalo perfetto? Perdona qualcuno”

Dopo averle fatto recapitare una scatola, Gabriele ha aperto il cuore alla dama leggendole un biglietto che rappresenta una vera e propria dichiarazione d’amore.

Le parole di Gabriele per Tiziana a Uomini e Donne

Gabriele fa recapitare una scatola in cui ci sono le chiavi di casa. Il cavaliere ammette di essere stato travolto dalle emozioni per Tiziana con cui ha voglia di non perdere tempo e di volersi tuffare in una relazione senza pensare a ciò che potrebbe accadere. “Mi manca il fiato, non ho le parole… Gabriele è stata una grande emozione. Lui è esattamente ciò che avrei desiderato dalla vita, sono pochi giorni ma intensi. Lui è salito nella ruota panoramica della mia vita, è lui l’uomo che voglio”, le parole di Tiziana che, esattamente come Gabriele, ha voglia di vivere la storia lontano dalla trasmissione.

Giorgio Perinetti: “Morte di mia figlia Emanuela? Deluso da me stesso”/ “Non so perchè l'ha fatto”

“Quando si incontra la donna giusta”, commenta Tina Cipollari lanciando una frecciatina a Sabrina, la donna con cui Gabriele ha avuto una frequentazione all’inizio del suo percorso nel parterre. Dopo le parole d’amore, Gabriele e Tiziana si concedono un ballo prima di salutare tutti e lasciare insieme la trasmissione.