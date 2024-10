Gerry Scotti è un noto conduttore tv che interverrà nel weekend come ospite alla trasmissione Verissimo, programma tv condotto da Silvia Toffanin e in onda sulle reti Mediaset. Da sempre Gerry Scotti ha ammesso di essere molto legato alla famiglia, valore fondamentale per lui e cosa che gli hanno trasmesso i suoi genitori. Attualmente Gerry Scotti è impegnato con Gabriella Perino.

Gerry Scotti a Verissimo/"Non bisogna fare calcoli", il rapporto con i genitori e i suoi grandi amori

L’uomo è stato sposato per anni con Patrizia Grosso, donna che ha dato all’uomo la gioia del figlio Edoardo e i due sono arrivati al divorzio. E’ stato davvero doloroso per l’uomo e Gerry si raccontò tempo fa a Vanity Fair: “Non andavamo più d’accordo anche per colpa mia e alla fine mia moglie ha trovato un’altra persona ed ha chiesto cosi la separazione”. Per anni Gerry si è vergognato per questo addio, ritenuto molto doloroso.

Il lavoro e una nuova donna hanno cambiato poi la sua vita. Gerry ha conosciuto Gabriella Perino e la donna ha aiutato l’uomo a vivere nuovamente. Gabriella è un architetto e negli anni i due hanno sempre fatto coppia fissa. Inizialmente i due si sono conosciuti ma solo dopo anni hanno iniziato a frequentarsi. La donna ha due figli e l’uomo ha instaurato un ottimo rapporto anche con loro.

Gerry Scotti e il forte rapporto con la compagna Gabriella Perino

Sia Gerry Scotti che Gabriella Perino sono divorziati. Negli anni se ne è parlato ma i due non sono mai arrivati al matrimonio. I due si sono conosciuti grazie ai rispettivi figli che andavano a scuola insieme. I due convivono non da soli ma anche con i figli con il quale ha comunque un gran legame. I due fanno coppia fissa da oltre dieci anni e riguardo il loro rapporto l’uomo ha sottolineato a La Stampa:

“Gabriella è una donna di grande carattere, mi aiuta negli aspetti pratici della vita e mi è stata accanto nonostante la luce dei riflettori”. I due hanno pensieri differenti riguardo al matrimonio ma il conduttore ha ammesso che magari le cose potrebbero poi cambiare in futuro. Un legame importante e un unione che va oltre qualsiasi vincolo.

La donna ha lunghi capelli biondi ed ha un carattere forte che ha aiutato negli anni Gerry. L’uomo – durante l’intervista al giornale torinese – ha poi proseguito: “Ci conoscevamo fin da ragazzi, ad un certo punto ci siamo ritrovati ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli”. Un rapporto forte che si è consolidato negli anni.