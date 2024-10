Gad Lerner, chi è il giornalista e conduttore nato in Libano

Gad Lerner, conduttore televisivo e giornalista, è nato a Beirut, in Libano, nel 1954 da una famiglia ebraica di Israele. Fin dall’età di tre anni, Lerner ha vissuto però in Italia, a Milano, arrivando a chiedere la cittadinanza italiana nel 1967 per poi ottenerla solamente venti anni dopo, nel 1986, in seguito al matrimonio con una cittadina italiana, dalla quale ha poi divorziato nel 2000. In seconde nozze ha sposato Umberta Barletti. Il giornalista ha avuto cinque figli, tre maschi e due femmine: i suoi ragazzi si chiamano Giuseppe, Davide, Giacomo, Rebecca e Marta.

Dopo aver conseguito la maturità classica, Gad Lerner ha iniziato a svolgere la professione di giornalista già a partire dal 1976, inizialmente presso il quotidiano Lotta Continua. Nel corso degli anni ha scritto anche per grandi testate come Il Fatto Quotidiano e Repubblica. Non sono mancati poi gli impegni televisivi nella carriera del giornalista: è stato direttore del TG1 nel 2000 per poi passare su LA7, dove ha diretto il Tg LA7, lavorando inoltre in programmi particolarmente apprezzati dal pubblico come “Otto e mezzo”, “Diario di guerra” e “Zeta”. Tornato in Rai, ha condotto una serie di programmi di successo negli ultimi anni.

Gad Lerner, l’impegno politico del giornalista. Partito Democratico e…

Nella vita di Gad Lerner non sono mancati neppure gli impegni politici. Il giornalista è stato infatti attivo nel Partito Democratico come membro del Comitato promotore 14 ottobre e della Commissione per l’Etica dell’Assemblea Costituente Nazionale. È stato inoltre coordinatore della sede del Pd di Cerrina, rassegnando poi le sue dimissioni nell’agosto del 2017 a causa di contrasti con il partito per via della gestione della politica migratoria. Il conduttore tv ha vinto, nel 2009, il Premio Selezione Campiello 2010 e il Premio Cesare Pavese con il suo libro “Scintille. Una storia di anime vagabonde”.