Gaffe di Fabio Canino con Federica Nargi a Ballando con le stelle 2024, Selvaggia Lucarelli lo stronca

La coppia formata da Federica Nargi e Luca Favilla a Ballando con le stelle 2024 è scesa in pista con una sensualissima Salsa in cui l’ex Velina di Striscia la notizia ha dimostrato tutta la sua bravura e femminilità. I commenti dei giudici da Carolyn Smith a Ivan Zazzaroni, da Selvaggia Lucarelli a Guillermo Mariotto sono stati tutti entusiasti ma quando è stato il turno di Fabio Canino quest’ultimo ha fatto una gaffe clamorosa su Federica Nargi.

Nel dettaglio il giurato di Ballando con le stelle 2024 dopo aver preso la parola ha lanciato una piccata frecciatina: “Io scusami non ti conoscevo quindi sono andato a vedere che cosa avevi fatto a parte quell’elegantissimo Baby Shower in uno stadio leggermente grande…” Ha sottolineare la gaffe è stata la sempre attenta Selvaggia Lucarelli: “Non è stata lei, se ti manca la cultura generale devi stare zitto.” Al di là della gaffe Federica Nargi a Ballando con le stelle 2024 ha conquistato tutti dimostrando di essere bella e brava.

Federica Nargi, Fabio Canino la scambia per Chiara Nasti: la gaffe a Ballando con le stelle 2024

La gaffe di Fabio Canino a Ballando con le stelle 2024 con Federica Nargi in poco tempo ha fatto il giro del web, gli utenti di X si sono lasciati andare a commenti ironici e battute per Fabio Canino che ha confuso Federica Nargi, sposata con Alessandro Matri, con Chiara Nasti. Infatti sono tante le influencer, ma anche donne dello spettacolo che seguono la moda del baby shower ma colei che alcuni anni fa è finita al centro di aspre polemiche è stata Chiara Nasti che insieme al marito Mattia Zaccagni hanno annunciato il sesso del loro primo figlio allo stadio Olimpico. Hanno radunato mercoledì 18 maggio amici e parenti per lo speciale gender reveal party, in cui si svela il sesso del nascituro, scatenando molte polemiche. Su X si legge: “Un gender reveal scambiato per baby shower una sconosciuta Nasti scambiata per una più famosa Nargi. Che disagio #BallandoConLeStelle” “Povera Federica Nargi scambiata per Chiara Nasti 😂 Per sapere della questione del gender reveal allo stadio mi sa che ha cercato direttamente info su un’altra persona 💀😂😂”

