La storia d’amore tra Alessandro Matri e Federica Nargi prosegue alla grande. La coppia, una delle più belle del mondo dello spettacolo fanno coppia fissa dal 2009 e durante la loro relazione sono diventati anche genitori di due bellissime figlie: Sofia e Beatrice. Alessandro Matri è il compagno di Federica Nargi e non il marito, visto che i due non hanno fatto il grande passo del matrimonio. Una scelta del tutto casuale, visto che è come se fossero sposati anche se durante un’intervista non hanno escluso la possibilità, anzi è tra i loro progetti futuri anche se l’arrivo delle due figlie per loro è già sinonimo di per sempre.

Federica Nargi, chi è e carriera/ Ex Velina e fidanzata di Alessandro Matri: "Il matrimonio? Arriverà"

L’incontro tra Alessandro Matri e Federica Nargi è avvenuto per caso in una discoteca di Milano quando entrambi erano giovanissimi; lei aveva soli 18 anni, mentre lui 24 e a fare il primo passo fu proprio l’ex campione di calcio. Un primo passo che però non è coinciso con quello della ex velina di Striscia La Notizia che l’ha fatto aspettare per più di un mese prima di concedergli il suo numero di telefono.

Federica Nargi e Luca Favilla, concorrenti Ballando con le Stelle 2024/ "Non sono ballerina, siate clementi!"

Alessandro Matri geloso di Federica Nargi a Ballando con le Stelle?

Dopo quell’incontro in discoteca, è nato l’amore tra Alessandro Matri e Federica Nargi che sono più uniti che mai. Proprio la showgirl in occasione dei suoi 40 anni gli ha dedicato un bellissimo messaggio condiviso sui social: “40 anni sono arrivatiiii! 16 insieme, 2 figlie, innumerevoli città, e troppi scatoloni per contarli”. La Nargi ha poi parlato della loro storia d’amore fatta di traslochi in giro per l’Italia fino alla nascita di Sofia e Beatrice, le figlie, “due piccoli miracoli” che hanno cambiato e stravolto in meglio le loro vite. “Devo ammettere che mi hai sorpreso, non pensavo saresti diventato un papà così straordinario. Sofia e Beatrice ti amano alla follia” – ha scritto la Nargi che parlando della sua famiglia ha precisato: “non siamo sicuramente la famiglia del Mulino Bianco come tutti pensate, ma va bene così”.

Concorrenti Ballando con le stelle 2024, chi sono le coppie in gara/ I nomi del cast al completo

Non è dato sapere di più, ma una cosa è certa: Alessandro Matri è gelosissimo della sua Federica Nargi al punto che sono trapelate delle indiscrezioni sulle pagine di Dagospia. “Deve tranquillizzare Alessandro Matri che non vuole balli troppo hot e abitini troppo succinti. Riuscirà a frenare la scalpitante compagna?” – si legge riguardo la gelosia del compagno di Federica Nargi a poche ore dal debutto della ex velina come concorrente di Ballando con le Stelle. Sarà davvero così?