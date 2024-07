Gaia e Luca stanno insieme dopo Temptation Island 2024?/ Nuova segnalazione: “Visti nella stessa abitazione”

Temptation Island 2024, Gaia e Luca stanno ancora insieme? Nuova segnalazione

C’è grande attesa per la prossima puntata di Temptation Island 2024 che andrà in onda, eccezionalmente, mercoledì 25 luglio sempre in prima serata su Canale5 e si scoprirà se Gaia accetterà il falò di confronto chiesto dal fidanzato Luca. Gaia Vimarcati Luca Bad stanno insieme da circa un anno e sei mesi ma la loro relazione è stata segnata dai continui tradimenti di lui. Nel reality dei sentimenti la giovane si è legata al single Jakub e per questo Luca, temendo che la sua ragazza si innamorasse di lui, ha chiesto il falò di confronto.

Ed in attesa di scoprire che cosa succederà nella 5a puntata di Temptation Island 2024, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato una segnalazione clamorosa su Gaia e Luca, pare infatti che i due stiano ancora insieme. Nel dettaglio vicina di casa della coppia ha scritto a Deianira: “Abito al palazzo di fianco a quello di Gaia e stamane, alle 6.30 dovevo portare giù il cane ed ho visto Luca lasciare l’abitazione.” Insomma stando alla segnalazione i due vivrebbero ancora insieme ma ovviamente si tratta solo di ipotesi e indiscrezioni per sapere cos’è successo dopo Temptation Island 2024 a Gaia e Luca occorre vedere la messa in onda delle puntate.

Gaia e Luca a Temptation Island 2024, lui farnetica lei flirta con il single Jakub

A decidere di partecipare a Temptation Island 2024 con il fidanzato Luca è stata Gaia per mettere alla prova la lealtà. In quest’ultime puntate, però, Gaia appare sempre più vicina al single Jakub, rapporto che suscita la gelosia del compagno. Luca è geloso e fa fatica a contenersi di fronte al video visto nel pinnettu. Gaia a un certo punto chiede a Jakub se uscirebbe insieme a lei dal programma, una domanda che infastidisce Luca: “Le faccio fare una figura di mer**. Ho lasciato stare mille donne per lei”. A questo punto chiede l’immediato falò di confronto, Gaia accetterà?











