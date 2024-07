Gareth Southgate si è dimesso, non è più il CT dell’Inghilterra/ Lascia dopo 8 anni (16 luglio 2024)

SOUTHGATE SI È DIMESSO, LASCIA CON LA SECONDA FINALE PERSA

Con il senno di poi, la finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra fa ancora più male a Gareth Southgate: il commissario tecnico si è dimesso e lo ha annunciato oggi, martedì 16 luglio 2024, dopo 102 partite e 8 anni di operato.

Si interrompe uno dei legami più forti a livello di Nazionali dell’intero mondo del calcio, quasi un decennio alla guida della stessa Nazionale con cui non è mai riuscito a vincere. Può consolarlo il fatto di non essere l’unico, dato che ad oggi solamente Sir Alf Ramsey poteva vantarsi di essere riuscito a trionfare con l’Inghilterra.

L’allenatore di Dagenham, deceduto nel 1999 all’età di 79 anni, aveva infatti condotto la Nazionale inglese alla vittoria dei Mondiali in casa del 1966. Quello è tutt’ora l’unico trofeo vinto dall’Inghilterra in una vera e propria maledizione che nemmeno Southgate è riuscito a sfatare.

SOUTHGATE SI È DIMESSO, ZERO TROFEI MA UNA NETTA CRESCITA

Gareth Southgate si è dimesso dopo avercela messa tutta per riportare a casa, come sono abituati ad auspicarsi in Inghilterra, un trofeo che manca dal Mondiale 1966, finora unica vittoria. È andato vicino due volte a scrivere il proprio nome nella storia con ben due finali degli Europei di fila.

Prima l’Italia ai rigori e poi la Spagna all’ultimo minuto dei regolamentari hanno spento il sogno di Southgate e di altri 56 milioni di suoi connazionali. Ai Mondiali, nelle due edizioni a cui ha partecipato da CT, Gareth è arrivato fino alle semifinali di Russia 2018, eliminato dalla Croazia ai supplementari, e poi nel 2021 in Qatar contro la Francia ai quarti di finale, con il rammarico per quel rigore del possibile 2-2 di Kane calciato alle stelle.

Uno dei CT probabilmente più criticati della storia del calcio inglese, ma al tempo stesso anche uno dei pochissimi ad aver fatto tornare a sognare una Nazionale che mai si era spinta così in avanti in un Europeo, oltre ad essere stata estromessa dai Mondiali solo da squadre battute in finale.











