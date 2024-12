Uomini e Donne, Gemma Galgani contro Fabio ma Tina Cipollari l’attacca: “Hai fatto di tutto per farsi lasciare”

C’è stato una nuova e durissima lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne nella puntata di oggi. Dopo la brusca rottura con Gemma, Fabio Cannone è rimasto nel parterre e sta conoscendo due nuove dame tra cui Ida Linda. E proprio quest’ultima ha esordito ringraziando la Galgani per aver chiuso con l’uomo dandole modo di conoscere una persona molto carina e gentile. A queste parole però Gemma è intervenuta: “Le prime sere ha tutte queste caratteristiche ma è stato lui a mettere la parola fine ed oltretutto mi ha chiesto di rimanere amici…” “Il passato è passato ora c’è Ida Linda” ha tagliato corto Fabio.

A questo punto è intervenuta a gamba tesa Tina Cipollari: “Lei non ha voluto lasciarlo e quindi deve trovare un modo per screditarlo” Gemma ha chiesto silenzio per spiegarsi meglio sottolineando di non credere che Fabio avesse un vero interesse nei suoi confronti da parte sua invece c’era una progettualità. “Tu a me non hai dato niente, non ti è mai importato di me” ha chiuso Fabio. Quando però la dama ha accusato l’uomo di essere interessato solo al programma e di essere sempre sotto attacco degli opionionisti Tina è esplosa contro Gemma: “Quando lei non è interessata ad un uomo prima fa di tutto per farsi lasciare e poi lo deve infangare. Tutte le volte che chiude con un uomo. Ti conosce tutta Italia. E poi quali momenti bellissimi con Fabio che eri sempre imbronciata ma non hai mai avuto interesse per altri sei andata pure a Ibiza”

Tina Cipollari attacca Gemma Galgani a Uomini e Donne: "Mai avuto equilibrio sentimentale, è persa e rozza"

Dopo la lite tra Tina e Gemma a Uomini e Donne, Maria De Filippi è intervenuto per far cambiare il discorso e parlare di Fabio e Ida Linda ma Tina Cipollari ha lanciato un’altra frecciata a Gemma Galgani: “Si vede che lei è appagata ed elegante (rivolgendosi a Ida Linda, ndr) Questa invece è arrivata alla sua età che non ha trovato un punto fisso e corre a destra e a manca ed a 80 anni gironzola per gli studio televisivi. Noi è da vent’anni che la ‘frequentiamo’ e si capisce di che pasta è fatta. Non ha mai avuto un equilibrio sentimentale…Sei ancora persa e smarrita e non te ne rendi conto.” E subito dopo ha rincarato la dose: “Perché deve sempre fare delle battute cattive. Lei adesso si mette li a fare la vittima, vuole sempre essere la protagonista. In amore non sei fortunata perché sei negativa nella vita.”

L’attacco di Tina Cipollari contro Gemma Galgani a Uomini e Donne è continuato: “Se non è interessata a Fabio perché torna sull’argomento? Lui frequenta un’altra donna e non si capisce se lei è gelosa, invaghita, infastidita… Avresti dovuto ringrazia la signora e andare oltre anche perché era un complimento nei confronti di Fabio.” Gemma si è difesa: “Sono loro che continuano a parlare di me e poi ieri Fabio mi ha chiesto se potevamo restare amici e quindi ho detto tutto quello che non ho detto per trattenermi e per riprendermi un po’ di rispetto che mi avete fatto perdere.” ma Tina è tornata alla carica “Ma perché non potete restare amici, cosa ti ha fatto? Vuoi fare l’emancipata ma sei rozza.”