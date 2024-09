Gemma Galgani: Valerio torna in studio

Colpo di scena nella puntata di Uomini e donne in onda giovedì 26 settembre 2024 di cui sarà nuovamente protagonista Gemma Galgani. Dopo aver palesato un interesse nei confronti di Raffaele, cavaliere tornato in trasmissione, a distanza di sette anni, per conoscere e frequentare Barbara De Santi che, però, ha spiegato di non essere interessata, Gemma sarà sorpresa dal ritorno in studio di Valerio. Nella puntata trasmessa ieri, la dama aveva deciso di chiudere non avendo gradito l’atteggiamento del cavaliere che ha deciso di non baciarla fino a quando non sentirà un sentimento nei suoi confronti.

“Mi piaci, mi piacerebbe continuare la conoscenza perchè sento che potrei innamorarmi di te” ha dichiarato il cavaliere ma la dama si è mostrata scettica. “Ha messo troppi paletti, l’ho visto finto”, le parole di Gemma con cui si sono anche schierati Tina Cipollari e Gianni Sperti che hanno accusato il cavaliere di aver usato parole importanti nei confronti di Gemma.

Valerio e Gemma Galgani: Tina Cipollari prova a far scattare il bacio

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, nonostante la decisione di Gemma Galgani di chiudere la frequentazione, Valerio rientra in studio sfoggiando il suo miglior sorriso. “Hai cambiato idea?”, chiede Tina Cipollari pensando che il cavaliere sia pronto a baciare Gemma. La dama, tuttavia, appare piuttosto scettica ma la bionda opinionista non si arrende e prova a far scattare il fatidico bacio tra il cavaliere e la dama. Tina, così, chiede a Maria De Filippi di far ballare la dama e il cavaliere.

Durante il ballo con le luci soffuse, Tina si alza dalla sua sedia di opinionista, si avvicina a Gemma e Valerio e prova a far avvicinare i due accompagnando il viso della Galgani verso quello di Valerio. Nonostante tutto, però, il bacio non arriva e Gemma perde la pazienza.

