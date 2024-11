Mariavittoria Minghetti e il rapporto con i genitori: il racconto tra le lacrime al Grande Fratello 2024

Mariavittoria Minghetti è una delle concorrenti che meno si è raccontata dal punto di vista personale all’interno della Casa del Grande Fratello 2024. Poco ha parlato anche dei suoi genitori, se non in un’occasione durante la quale si è lasciata andare allo sconforto e alle lacrime. Mariavittoria ha infatti raccontato a Shaila Gatta che pur avendo avuto una famiglia che non le ha fatto mancare nulla dal punto di vista materiale, si è sentita da loro spesso non compresa.

Luca Calvani, chi è il compagno Alessandro Franchini/ Coming out solo sei anni dopo l'inizio della relazione

È capitato allora che i genitori di Mariavittoria Minghetti siano stati, a suo dire, distratti, finendo per minimizzare quelle che erano alcune lamentele della ragazza che avrebbe preferito essere guidata da loro e non lasciata in un angolo. Da questo malessere ha allora avuto luogo uno sfogo, in cui la gieffina si è detta anche dispiaciuta del suo stesso parlar male di loro.

Grande Fratello 2024, 12a puntata/ Diretta, eliminato: il confronto tra Federica ed Alfonso

Mariavittoria Minghetti: “I miei genitori non mi hanno mai detto di essere fieri di me”

“Sono stata viziata, mi hanno dato tutto, non mi hanno mai fatto mancare nulla, né a me, né a mio fratello.” ha esordito Mariavittoria Minghetti parlando dei suoi genitori. Tuttavia ha aggiunto: “Però quello che mi sarebbe piaciuto di più è che loro mi aiutassero a risolvere cose mie e non a sminuire la cosa o la persona. Siccome sono sensibile, ho bisogno di essere accolta da quel punto di vista. Non mi hanno mai detto che sono fieri di me… Sulla carta mi hanno dato tutto, sembro anche una figlia ingrata così…” È chiaro che ci siano delle lacune tra Mariavittoria e suoi genitori da colmare e incomprensioni da spiegare. Un chiarimento che potrebbe forse avvenire proprio nella Casa del Grande Fratello 2024, spinto da una sorpresa organizzata da Alfonso Signorini.