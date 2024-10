Tutto su Maria Vittoria Minghetti, concorrente del Grande Fratello 2024

Entrata nella casa del Grande Fratello 2024 in punta di piedi, Maria Vittoria Minghetti si sta lasciando lentamente andare svelando le proprie fragilità e i dettagli della propria vita privata. Mariavittoria Minghetti ha 31 anni, è laureata in medicina e lavora come medico estetico anche se, inizialmente, aveva intrapreso un altro percorso. La concorrente del reality, infatti, dopo la laurea, aveva cominciato la specializzazione in anatomia patologica. “Mi sono resa conto che non era quello che mi rendeva felice“, ha raccontato nella clip di presentazione, decidendo così di dedicarsi alla medicina estetica.

Attualmente single, vive da sola e confessa: “Sono pesante da sopportare. Sono una persona molto buona. Molte volte sono stata ferita, ecco perché sono così cinica”. All’interno della casa, ha legato tanto con Jessica Morlacchi, ma anche con Amanda Lecciso che prova a darle consigli per smuoverla un po’ e per aiutarla, dopo il reality, a riavvicinarsi ai genitori.

Maria Vittoria Minghetti e il rapporto con i genitori

Giorno dopo giorno, Maria Vittoria Minghetti si sta aprendo anche sulla propria famiglia. Durante una conversazione in giardino con Amanda Lecciso ed Eleonoa Cecere, ha spiegato di non aver salutato i genitori prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Maria Vittoria, infatti, ha raccontato di non avere un rapporto strettissimo con i suoi al punto da non aver salutato la mamma che è partita prima che lei entrasse nella casa e di non aver sentito neanche il padre.

In un’altra occasione, nell’ascoltare il racconto di Helena Prestes che è legatissima alla sorella, ha spiegato di non andare molto d’accorso con il fratello con cui, spesso, ci sono discussioni. Maria Vittoria non ha aggiunto ulteriori dettagli sui genitori e sul fratello di cui potrebbe parlare nelle prossime puntate in vista anche di un’eventuale sorpresa.

