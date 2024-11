Alle spalle e al fianco di un grande campione, non possono che esserci due grandi genitori. Lo dimostra la storia di Jannik Sinner, numero 1 al mondo nella classifica ATP e assoluto protagonista del tennis mondiale. Ora è impegnato ai Nitto Atp Finals, ennesima manifestazione dove può ancora primeggiare e davanti agli occhi commossi e orgogliosi dei suoi genitori, Hanspeter e Siglinde, accorsi per seguirlo in questa ennesima sfida agonistica.

Proprio in occasione della premiazioni di Jannik Sinner in qualità di numero 1 nella classifica ATP – primo italiano di sempre a chiudere l’anno in testa – abbiamo osservato la dolcezza dei genitori del tennista – Hanspeter e Siglinde – con il particolare la mamma che non è riuscita a trattenere le lacrime osservando l’ennesimo riconoscimento sportivo assegnato a suo figlio.

Genitori Jannik Sinner, il supporto costante di papà Hanspeter e mamma Siglinde

Ma chi sono Hanspeter e Siglinde, genitori di Jannik Sinner? Sul loro conto ovviamente non abbiamo molte informazioni trattandosi di due personalità estranee al mondo dello sport ma soprattutto molto riservati. Tutto ciò che sappiamo si riferisce ai racconti fatti proprio dal tennista che in diverse occasioni ha sottolineato non solo la bellezza del rapporto ma anche quanto siano stati fondamentali nel suo percorso di crescita umana, sportiva e professionale.

“Un ringraziamento in particolare va ai miei genitori; non mi hanno mai messo sotto pressione. Auguro a tutti i bambini di avere la libertà che mi hanno lasciato loro”, parlava così Jannik Sinner a proposito dei suoi genitori in occasione della vittoria della scorsa estate agli Australian Open. Un ennesimo trionfo che ha voluto dunque dedicata al papà e alla mamma, segno di grande riconoscenza e affetto. “Per un genitore non è facile accettare che il proprio figlio vada lontano da casa a 13 anni” – ha raccontato il tennista in un’intervista – “Tante cose belle te le perdi ma pian piano sto recuperando…”.

