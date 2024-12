Genny Casu, corteggiatrice di Alessio Pecorelli a Uomini e donne 2024: sfogo dopo l’addio

Ieri pomeriggio a Uomini e donne 2024 si è registrato il clamoroso addio di Alessio Pecorelli, in seguito ad una segnalazione sopraggiunta alla redazione. Dopo aver lasciato il programma, l’ex tronista ha rilasciato un’intervista a Casa Lollo in cui si è tolto qualche sassolino dalla scarpa rivelando che alcune sue corteggiatrici lo avrebbero contattato per potersi vedere al di fuori. Chi di certo ha chiuso i rapporti con lui è Genny Casu, colei con la quale Alessio ha costruito il rapporto più importante dall’inizio della sua esperienza televisiva.

Anche la corteggiatrice ha rilasciato nelle scorse ore un’intervista ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo, dicendo la sua sullo “smascheramento” del tronista e sul suo conseguente addio: “Da un certo punto in poi non aveva credibilità, non guardava me. Io avevo un percorso alle spalle e questa è stata solo la ciliegina sulla torta“. Giudizio ancor più critico nei confronti di Mario Cusitore, che anche lui ha deciso di abbandonare il programma poiché coinvolto nella segnalazione su Alessio: “Non ho mai avuto stima di Mario, non lo conosco e non ho interessa a conoscerlo. Per me è palese che era lì solo per visibilità e nient’altro: è lo zero più assoluto per me“.

Genny Casu: “Ero scesa per eliminarmi. Non cercherò Alessio al di fuori“

Genny Casu nel corso dell’intervista ha parlato anche della sua conoscenza con Alessio Pecorelli a Uomini e donne 2024: “A me Alessio piaceva davvero tanto, sin dalla prima esterna“. Tuttavia, ai suoi occhi, il ragazzo ha poi perso di credibilità al punto che la corteggiatrice ha smesso di fidarsi di lui, pensando addirittura all’auto-eliminazione: “Ero scesa per eliminarmi“.

Infine, sulla possibilità di ricucire il rapporto, il suo giudizio è netto: “Non cercherò Alessio al di fuori”. E non manca una stoccata a Serena, corteggiatrice che avrebbe ricontattato l’ex tronista dopo il suo addio al programma: “Di Serena me lo aspettavo. Io sono coerente. Noi corteggiatrici siamo andate via tutte insieme e lei mi chiese: ‘Se Alessio ti cercasse, accetteresti?’. Io le dissi di no“.

