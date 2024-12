Alessio Pecorelli senza freni dopo l’abbandono del trono di Uomini e Donne: “Segnalazione? Ecco la verità”

Oggi è andata in onda la fatidica puntata con la segnalazione bomba su Alessio Pecorelli che ha portato all’addio al Trono Classico di Uomini e Donne. In estrema sintesi il trentunenne è stato avvistato in giro per locali (è questo è vietato dal regolamento) insieme da una giovane ragazza, le sue corteggiatrici prima gli hanno chiesto spiegazioni e poi hanno lasciato il programma costringendo Maria De Filippi ad invitare Alessio ad abbandonare il trono per mancanza di corteggiatrici.

Perché Mario Cusitore ha lasciato Uomini e Donne?/ Fatale la segnalazione sul tronista Alessio Pecorelli

Dopo giorni di silenzio, Alessio Pecorelli di Uomini e Donne ha rotto il silenzio rilasciando un’intervista a Lorenzo Pugnanoli in cui ha rivelato la sua verità: “Questa persona è una mia amica…ed eravamo in una comune festa.” Ha smentito che si sono appartati e che alle tre e mezzo l’ha accompagnata a casa e soprattutto che c’è stato un bacio con questa ragazza. Tuttavia ha fatto mea culpa: “Io mi assumo le mie responsabilità perché sono andato in locali dove non dovevo andare però vengono da un anno e mezzo molto difficile ed era l’unico modo per svagarmi.”

Alessio Pecorelli. "Non ho una storia fuori da Uomini e Donne"/ Maria De Filippi lo manda a casa

Uomini e Donne, Alessio Pecorelli lancia la bomba: “Una corteggiatrice mi ha chiesto di vederci fuori”

Durante l’intervista, tuttavia, Alessio Pecorelli si è tolto più di un sassolino dalle scarpe lanciando una notizia clamorosa: “Le corteggiatrici? Uscite dal programma qualcuno mi ha contattato per vederci fuori, anche se non faccio nomi per rispetto, qualcuno ha cambiato idea. Che risposta ho dato? Che per me se ci avevano un po’ di carattere potevano dire ce ne andiamo però magari vediamoci fuori e già dimostravano rispetto nei mie confronti. Ma se tu mi hai fatto fare una figuraccia dicendo ‘hai fatto una figura di merd*a, di qua e di là poi dopo mi contatti fuori per vederci fuori no…hai valuto fare la prima donna.”

Chi è Alessio Pecorelli, il tronista che lascia Uomini e Donne dopo una segnalazione/ Maria furiosa in studio

Chi è la corteggiatrice che ha contattato Alessio Pecorelli dopo il suo addio ad Uomini e Donne? L’ex tronista non ha fatto nomi ma uno l’ha fatto Lorenzo Pugnaloni: Serena. Infine, Alessio ha confessato di avere già la sua scelta ad Uomini e Donne: “Ero indeciso su due persone però poi su una ho indietreggiato. Con Jenny già dalla prima esterna avevo iniziato a creare qualcosa solo che poi vedendo il mio comportamento anche con le altre ragazza aveva cominciato a ‘indietreggiare’ giustamente. E quindi era sempre un rincorrere”