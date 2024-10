Genny contro Alessio per l’esterna di lui con Amal a Uomini e Donne: “Ti piace il circo!”

La decisione di Alessio portare Amal a conoscere la sua famiglia ha avuto come conseguenza una dura lite con Genny nei camerini di Uomini e Donne. Il tronista ha trovato la sua corteggiatrice in lacrime oltre che molto arrabbiata perché colpita dalla scelta di lui di portare in esterna Amal e, per di più, nel ristorante di famiglia.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 29 ottobre 2024/ Mario Cusitore manca, Gemma continua con Fabio

“Mi aspettavo qualsiasi persona che ti piacesse ma non lei, ma se ti piace lei significa che ti piace il circo.” ha tuonato Genny, in uno sfogo che è poi proseguito: “Mi sono ridimensionata nei tuoi confronti. Io sono stata qua anche ieri, ho perso anche il compleanno di mia sorella per stare qua perciò mi gira il caz*o. Io sono stata qua, ho aspettato di vederti e tu sei uscito con quella, l’hai portata al ristorante con la tua famiglia… Ma io ho capito qualcosa di Alessio?”

Alessio e Prasanna nuova coppia a Uomini e Donne? "Ci siamo trovati"/ "Innamorati? È presto ma…"

Lite tra Alessio e Genny a Uomini e Donne: “Siamo diversi”

Dura la risposta di Alessio: “Ma siamo moglie e marito? No, ci stiamo conoscendo! Io quando uscirò con altre pischelle, perché ci uscirò, non posso pensare a cosa pensi tu. Chi sei tu per ridimensionarmi?” Genny risponde a tono, dicendosi non disposta ad accettare i suoi atteggiamenti solo perché è il tronista di Uomini e Donne: “Ma io posso avere un’idea di come ti sei interfacciato con lei? Ma stiamo scherzando? Per me questi gesti, di portarla dalla tua famiglia, sono importanti! Io credevo che su questo io e te fossimo simili ma non è così, siamo diversi. Per me Amal è finta, non le credo.” Diversa l’opinione di Alessio sulla rivale: “Per me è una ragazza che, per la sua età, ha testa e carattere”. A chiudere è una Genny risoluta: “Io cerco qualcosa di vero e forte qui dentro e spero che tu stia cercando lo stesso!”