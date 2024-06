Georgina Rodriguez: chi è la fidanzata di Cristiano Ronaldo/ Vacanze con i figli e dedica speciale per…

Chi è Georgina Rodriguez: la compagna di Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez, a 30 anni, è una delle donne più famose al mondo con un profilo Instagram seguito da 59,5 milioni di followers e una vita stabile accanto a Cristiano Ronaldo con cui ha costruito una famiglia stabile.- Bellissima, con una propria carriera, Georgina Rodriguez, nonostante la storia d’amore con il campione portoghese che, oggi, martedì 18 giugno, debutta agli Europei 2024 con il Portogallo, non ha mai rinunciato al lavoro riuscendo a conciliare sia la vita privata che professionale. Insieme da 8 anni con Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez non è ancora diventata ufficialmente la signora Rodriguez.

Nonostante i figli e una bellissima storia d’amore, infatti, il matrimonio non è ancora arrivato anche se la fatidica proposta potrebbe essere dietro l’angolo. «Sì, ci sto pensando, ma non oggi, valuteremo insieme in futuro», si è lasciato andare qualche tempo fa il campione portoghese lasciando la porta averta alle nozze con la compagna.

Georgina Rodriguez mamma a tempo pieno senza Cristiano Ronaldo

Con Cristiano Ronaldo impegnato agli Europe 2024 con il Portogallo, Georgina Rodriguez si sta occupando della famiglia e con tutti i figli si è concessa una vacanza facendo tappa anche a Fatima. Per la famiglia di Cristiano Ronaldo sono giorni importanti dal momento che il primogenito il 17 giugno ha compiuto 14 anni. Per l’occasione, Georgina gli ha dedicato un post ricco d’amore nei confronti di un ragazzino che ha conosciuto quando era ancora un bambino.

Cristiano Ronaldo, infatti, era già padre di Cristiano Jr quando ha incontrato Georgina Rodriguez con cui ha poi allargato la famiglia con la nascita dei gemelli Eva e Mateo e poi di Alana Martina, classe 2017, prima figlia biologica del campione.

