Gerard Deulofeu torna a correre dopo l’infortunio/ Video: “Non riesco a descrivere questo momento”

Una grandissima gioia per Gerard Deulofeu. Il centrocampista offensivo di proprietà dell’Udinese è finalmente tornato a correre ad un anno e mezzo di distanza da quel terribile infortunio che lo ha appunto costretto a stare lontanissimo dai campi da fioco. L’attaccante spagnolo, ex calciatore fra le altre del Milan, non ha nascosto la propria gioia e attraverso la propria pagina Instagram ha pubblicato un video con un messaggio rivolto ai propri fan e in cui ha voluto esprimere a parole tutte le proprie sensazioni dopo aver ricominciato a correre sull’erba.

Gerard Deulofeu era stato operato al ginocchio a febbraio del 2023, ma l’infortunio era avvenuto ben tre mesi prima, a novembre 2022, di conseguenza si tratta di ben 19 mesi di calvario che ora sembrano vicini alla fine. L’attaccante bianconero ha infatti ripreso a correre, come mostrato sui social, e di conseguenza si sta preparando al meglio in vista del prossimo agosto, quando ricomincerà il campionato di calcio di Serie A 2024-2025 e le varie coppe europee.

GERARD DEULOFEU TORNA A CORRERE DOPO L’INFORTUNIO: IL VIDEO SU INSTAGRAM

«Non riesco a descrivere questo momento a parole – racconta Gerard Deulofeu sui suoi canali social – tutto questo tempo di lotta, fatica, incertezza… Vale la pena solo per rivivere questa sensazione dopo un anno e mezzo. Devo continuare il lavoro per continuare a darvi buone notizie e avvicinarmi ogni giorno alla mia grande passione. Sono molto grato per ogni messaggio di incoraggiamento ricevuto in questo periodo, è una spinta in più che mi dà la motivazione e mi fa desiderare di tornare lì dove un giorno sono partito».

Gerard Deulofeu aveva giocato l’ultima partita a gennaio del 2023 contro la Sampdoria, ma in precedenza era già stato vittima di un calvario simile, visto che a marzo del 2020 aveva registrato la rottura del legamento crociato del ginocchio, e anche in quel caso era stato costretto ad una lunghissima riabilitazione prima di rivedere il rettangolo di gioco.

GERARD DEULOFEU TORNA A CORRERE DOPO L’INFORTUNIO: LE PAROLE DI MARINO

In ogni caso, il suo recupero, rappresenta un’ottima notizia per lo stesso calciatore quanto per l’Udinese, tenendo conto delle enormi qualità del giocatore iberico. Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica del club bianconero, si è spinto in un paragone importante per descriverlo: «Gerard Deulofeu è un fantasista che nelle movenze e nelle finalizzazioni, a volte, ricorda il grande Roberto Baggio» chiaro indizio di quanto i friulani considerino fondamentale lo stesso.

Deulofeu era sbarcato in Friuli con la formula del prestito fino al 30 giugno del 2021 dagli inglesi del Watford. Il classe 1994 era però cresciuto nella famosa Masià, il centro giovanile del Barcellona da cui sono usciti negli anni campionissimi come ad esempio Messi, Xavi e Iniesta. Aveva debuttato con i blaugrana in prima squadra nel 2011 a soli 17 anni, dopo di che aveva iniziato un lungo tour per l’Europa che lo aveva portato fino in Italia, al Milan e quindi all’Udinese, la squadra che detiene ad oggi il suo cartellino.













