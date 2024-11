Giada Lini, chi è la ballerina di Ballando con le stelle 2024

Tra i volti e danzatrici di Ballando con le stelle 2024 anche quest’anno stiamo trovando in pista la bravissima Giada Lini, che sta danzando in coppia con Alan Friedman e che ha riscosso applausi, visto il talento indiscutibile della ragazza anche sono stati eliminati la scorsa puntata. . Una passione per la danza scoppiata da giovanissima per Giada Lini, che ha avuto la possibilità di avvicinarsi al mondo del ballo grazie alla famiglia, che non le ha mai tarpato le ali, anzi, l’ha spinta e motivata a tuffarsi, fino a farla arrivare a importanti traguardi, come ad esempio l’esperienza da professionista ad Amici 2014.

Proprio grazie al talent condotto da Maria De Filippi, Giada Lini conobbe il fidanzato Graziano Di Prima, esperienza che dunque si è rivelata fondamentale anche dal punto di vista professionale per la ballerina, sbarcata a Ballando con le stelle nel 2021 al fianco di Fabio Galante. Adesso è pronta torna sulla pista di Ballando con le stelle 2024, Giada Lini come ballerina di Giovanni Terzi suo ex allievo nell’edizione dello scorso anno. I due eseguiranno tre balli sulle note delle canzoni: “Your Song”, “Mambo Italiano” e “Gli Amori”.

Giada Lini e la carriera nel ballo: “Ho dovuto ripagare gli sforzi dei genitori”

Il successo riscosso negli anni, Giada Lini ha voluto condividerlo con la sua famiglia, la ballerina e volto di Ballando con le stelle 2024 ha raccontato in una intervista concessa a CiaoMag di aver contato sulla spalla della famiglia, che non si è mai tirata indietro al momento di aiutare la ragazza a inseguire i sogni.

“Fortunatamente l’appoggio dei miei genitori non è mai mancato, ma sentivo anche di dover dare loro delle soddisfazioni, per ripagarli di tutti i loro sforzi, ho dedicato tutta la mia vita al ballo e, per arrivare a questo punto, oltre a tanto impegno e sacrificio sono servite una vera determinazione e tanta volontà” ha raccontato Giada Lini che ha ricordato anche tutti i sacrifici fatti per raggiungere determinati obiettivi. Dalle rinunce alle uscite con gli amici il sabato sera, fino allo studio a notte inoltrata per poi poter dedicare il pomeriggio alla danza, la carriera di Giada Lini è partita con la gavetta e poi sbocciata dopo anni di sacrifici.

