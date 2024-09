Gian Amedeo Goria, chi è il figlio di Maria Teresa Ruta

Tra le grandi soddisfazioni che la vita ha voluto regalare a Maria Teresa Ruta non possiamo non citare il figlio Gian Amedeo Goria, nato proprio dal matrimonio tra la conduttrice e giornalista l’ex marito Amedeo Goria. Parliamo di una famiglia molto nota, anche se Gian Amedeo Goria non è mai stato amante dei riflettori, come dimostrato anche durante l’esperienza al Grande Fratello della madre, ragazzo riservato e classe 1992, laureato in ingegneria, nel 2022 è convolato a nozze con la storica compagna Francesca Claire Splait Horvat, come rivelato dalla madre Maria Teresa Ruta, che non ha nascosto l’emozione per il lieto evento: “Perché la Vita a volte può trasformarsi in una Favola, questo mi hanno fatto vivere Francesca e Gian Amedeo che in gran segreto si sono giurati amore eterno”ha detto la giornalista comunicando a tutti il lieto evento che ha visto protagonista Gian Amedeo Goria.

Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria/ Dalla gravidanza alle nozze con Mirko Gancitano

Tanti invitati al matrimonio di Gian Amedeo Goria, tra cui anche i familiari ovviamente al gran completo per quel giorno così importante, non finito sotto i riflettori ma che ha regalato la soddisfazione più grande al figlio di Maria Teresa Ruta e fratello di Guenda Goria.

Gian Amedeo Goria, la confessione della madre Maria Teresa Ruta: “Non ho rinunciato al lavoro per i figli”

Nel corso di una intervista concessa lo scorso anno a La volta buona di Caterina Balivo, Maria Teresa Ruta si è espressa così sui figli Maria Teresa Ruta e Gian Amedeo Goria, ammettendo di non aver messo da parte la carriera per far crescere felici e con amore i suoi ragazzi.

Maria Teresa Ruta, matrimonio rimandato a causa della figlia Guenda Goria/ “Sta male, depressione…”

“Una donna non deve rinunciare alla sua carriera per la famiglia, quante volte sentiamo dire alle mamme, alle zie, ‘ho sacrificato tutta la mia vita per i figli’. Ma no, ma perché?” ha detto la Ruta nella trasmissione di Caterina Balivo riguardo al figlio Gian Amedeo Goria.