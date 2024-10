Ecco chi fu il primo amore dell’interprete romana Gabriella Ferri

Forse non tutti sanno che prima di sposare l’uomo di affari russo-americano Seva Borzak, la celebre cantante romana Gabriella Ferri ebbe una storia d’amore con Giancarlo Riccio, il suo primo marito. La storia d’amore tra la cantautrice capitolina e il compagno durò appena qualche anno. Si sposarono nel 1967 e si separarono dopo circa tre anni di relazione. Giancarlo Riccio, brillante diplomatico, era figlio dell’ambasciatore italiano in Congo; il primo incontro si vocifera fu alquanto particolare per Gabriella e Giancarlo, subito attratti e incuriositi l’uno dall’altro.

In una ricostruzione della giornalista Olga di Robilant sul suo blog, il colpo di fulmine tra la Ferri e Riccio, nel contesto del Bagaglino. “Una sera mi recai al Bagaglino con il figlio di un nostro ambasciatore a Cuba, a sua volta diplomatico alla Farnesina, Giancarlo Riccio. ‘Ti farò ascoltare una cantante unica al mondo’ gli avevo detto. Gli presentai Gabriella dopo lo spettacolo, anche lui con gli occhi lucidi dall’emozione provata, e Gabriella lo conquistò. Anzi, lo sposò”.

Da Giancarlo Riccio a Seva Borzak, i grandi amori di Gabriella Ferri: col primo marito fu storia breve ma intensa

Infatti Giancarlo Riccio e Gabriella Ferri si trovarono fin dal primo momento. Travolti dall’onda della passione decisione di bruciar le tappe e non molto tempo convolarono a nozze. Dopo il matrimonio la coppia si trasferì a Kinshasa, dove Giancarlo Riccio era destinato a prestare servizio. Ma la loro relazione naufragò primo del previsto, dopo vari tira e molla che portarono comunque ad un addio definitivo nel 1970.

Solo successivamente la cantante romana incontrò un altro uomo, Seva Borzak, che diventò marito e padre del suo unico figlio Seva Borzak jr. Sono stati indubbiamente questi tre uomini, gli ex marito e il figlio, i grandi amori che hanno animato la vita di Gabriella Ferri.

