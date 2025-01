Gianluca Costantino e Francesca Sorrentino sempre più vicini a Uomini e Donne

Gianluca Costantino, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è arrivato a Uomini e Donne per corteggiare Francesca Sorrentino dopo la richiesta della tronista alla redazione di conoscere nuovi ragazzi non avendo ancora una scelta tra i suoi corteggiatori. Classe 1988, personal trainer e mental coach, Gianluca ha cominciato l’avventura come corteggiatore scontrandosi con Tina Cipollari che, sin dal suo arrivo, non ha creduto al suo interesse per Francesca. Un’opinione che Tina ha ribadito anche nelle puntate successive invitando Gianluca “a cambiare copione”.

Nonostante i dubbi della bionda opinionista, tuttavia, Francesca ha deciso di seguire il proprio istinto uscendo più volte con lui. Sin dal primo appuntamento, tra Gianluca e Francesca c’è stato un feeling speciale che sta crescendo sempre di più anche se, l’ultima esterna, ha lasciato dubbi nella tronista.

I dubbi di Francesca Sorrentino su Gianluca Costantino

Nella puntata di Uomini e Donne del 30 gennaio 2025, Francesca Sorrentino, al centro dello studio, si confronta con Gianluca. Dopo aver visto l’esterna in cui non c’è stato alcun bacio, Francesca si pone una serie di domande che, poi, condivide proprio con Gianluca a cui chiede se il suo atteggiamento propositivo sia dovuto alla mancanza di tempo rispetto a Gianmarco o se, anche nella vita di tutti i giorni, sia abituato a mettere il piede sull’acceleratore quando conosce una persona.

Dubbi che la tronista non riesce a cancellare nella puntata odierna di Uomini e Donne e che dovrà affrontare anche nelle prossime registrazioni del dating show di canale 5 per poter arrivare ad una scelta sincera e sicura. Chi, invece, sembra destinata a restare sulla propria posizione e a non cambiare idea su Gianluca è Tina Cipollari.

