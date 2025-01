Chi è Gianmarco Steri, corteggiatore di Martina De Ioannon a Uomini e Donne: sarà lui la scelta?

Finalmente ci siamo: oggi si registra la scelta di Martina a Uomini e Donne. Il percorso dell’ex volto di Temptation Island è stato uno dei più emozionanti di questa edizione ed alla fine la giovane tronista romana ha concentrato la sua conoscenza su due corteggiatori molto diversi tra di loro. Dopo aver spiegato meglio chi è Ciro Solimeno, scopriamo chi è Gianmarco Steri, corteggiatore di Martina De Ioannon a Uomini e Donne.

Nato a Roma il 30 aprile del 1996 ha dunque 28 anni. Gianmarco, corteggiatore di Martina a Uomini e Donne con la tronista condivide l’amore per la loro città, Roma. È uno sportivo e da anni gioca a calcio e di professione fa il parrucchiere ed ha due barber shop uno a Centocelle e uno a Villa Gordiani. Una curiosità su di lui è che è un amante dei tatuaggi. Sarà lui la scelta di tronista 28enne? Riuscirà a conquistarla con la sua tempra, la sua grinta ed il suo modo di fare?

Scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne: è Gianmarco Steri? Lui: “Non voglio essere un ripiego”

Gianmarco è uno dei due corteggiatore di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. Sarà lui la scelta? È difficile dirlo perché in queste due settimane la tronista è stata molto brava a dissimulare i suoi veri sentimenti mostrando orientata a volta verso l’uno e altre verso l’altro. Il percorso di Martina con Gianmarco è stato contraddistinto da una forte intesa sin da subito. La tronista ha rivelato più volte che con lui si sente sia donna che bambina. Inizialmente molto timido nelle scorse settimane si è sbloccato e l’ha spiazzata raggiungendola in camerino dopo un acceso confronto e strappandole un bacio appassionato. Ha confessato di essere molto attratto da lei ma non ancora innamorato, tuttavia si è mostrato molto geloso di Ciro tanto da arrivare a dirle in un momento di stizza: “Non voglio essere una scelta di ripiego, in quel caso potrei anche dirti di no.” Sarà Gianmarco Steri la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne?