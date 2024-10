La gaffe di Gianni Sperti su Maura Vitali a Uomini e Donne

Mario Cusitore torna al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata del 3 ottobre 2024. “Molti di loro la conoscono perché ha già partecipato a Uomini e Donne e ha scelto di tornare per conoscerti”, annuncia Maria De Filippi che poi fa entrare in studio Maura Vitali, ex di Gianluca Rocchetti ed ex dama del programma di Maria De Filippi. L’arrivo in studio di Maura scatena la reazione di Gianni Sperti che chiama in causa Alessio Pili Stella, tornato in trasmissione dopo la fine della relazione con Claudia Lenti. “Giuro che non ci siamo messi d’accordo”, commenta subito Alessio.

“Alessio non c’entra nulla con Maura”, spiega Maria De Filippi. “Alessio andò via con Claudia. Loro si erano semplicemente incontrati qui”, spiega ancora la padrona di casa. “L’hai scambiata per Claudia”, commenta Tina Cipollari che, ricevendo la risposta affermativa dell’amico, aggiunge – “è mezz’ora che ti dico che non è Claudia”.

Mario Cusitore conosce Maura Vitali a Uomini e Donne

Mario Cusitore, pur colpito dalla bellezza di Maura Vitali, ammette di essere in difficoltà perché nella scorsa stagione aveva un rapporto di conoscenza con l’ex Gianluca. “Sicuramente non è Ernesto Russo che lo sento tutti i giorni, ma comunque ci conoscevamo”, spiega Mauro. “Puoi decidere se tenermi o meno dopo un ballo“, dice Maura.

“Se ballo con te è solo perché ho deciso di tenerti“, dice Mario che, dopo il ballo, viene attaccato da Tina Cipollari. “Non fare queste sceneggiate. Se ti piace, tienila e basta senza fare finta di pensare al rapporto con una persona che conosci“, interviene la bionda opinionista. “Lui ha semplicemente fatto una distinzione tra due rapporti perché dice che con Ernesto c’è un rapporto di amicizia mentre con Gianluca c’è solo un rapporto di conoscenza”, conclude Maria De Filippi.

