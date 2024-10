Uomini e Donne, anticipazioni 3 ottobre 2024: dove eravamo rimasti

Continuano le anticipazioni di Uomini e Donne, ma prima di svelare cosa vedremo effettivamente nella puntata del 3 ottobre 2024, facciamo un breve riepilogo di quanto successo nell’ultima puntata. A sedersi al centro studio è stata Gemma Galgani che ha eliminato Raffaele perchè non ha sentito che tra loro ci potesse essere nulla di serio. Poi è rientrato Valerio, il corteggiatore che era stato mandato via dalla dama torinese dopo un uscita fredda e senza baci. Maria De Filippi si è divertita a punzecchiarlo durante la puntata per capire se effettivamente fosse interessato a Gemma.

Poi si è parlato di Mario Cusitore che si è seduto davanti a Morena e Margherita. I due hanno mostrato una grande complicità a centro studio e una di loro ha raccontato di averlo riempito del suo profumo dopo i numerosi complimenti in puntata. Di seguito è stato il turno dell’altro Mario, soprannominato “Mariuccio” da Maria. L’uomo, sta conoscendo Morena e lei ha svelato di aver ricevuto da lui delle foto a petto nudo, cosa che ha imbarazzato Maria De Filippi. Anche per Diego ci sono novità: sta conoscendo Margherita ma le cose non vanno per il meglio…

Anticipazioni Uomini e Donne 3 ottobre 2024: Maura entra in studio per corteggiare Mario

Domani, giovedì 3 ottobre 2024 vedremo uno dei momenti più attesi per Uomini e Donne, l’arrivo di Maura per Mario Cusitore. La donna è stata una partecipante del Trono Over, che lo scorso anno aveva iniziato una frequentazione con Gianluca, poi finita malissimo. Maura Vitali, dopo la fine della relazione con l’ex ha deciso di rimettersi in gioco a Uomini e Donne per corteggiare il radiofonico dopo averlo visto da casa per quasi un anno durante il trono di Ida Platano.

Come sappiamo dalle anticipazioni di Uomini e Donne, Mario Cusitore si renderà protagonista di alcune rivelazioni hot su Maura, con la quale avrebbe poi passato una notte insieme dopo aver accettato di conoscerla. Non solo, il bel partenopeo ha dormito anche con Margherita, ma in quel caso non sono emersi dettagli compromettenti come con Maura, la quale si infurierà con lui per aver rivelato tutto sul loro rapporto intimo in auto fuori da una discoteca.

Uomini e Donne, anticipazioni: Francesca Sorrentino inizia a farsi conoscere

Sarà poi il turno di Francesca Sorrentino, che nella puntata di martedì 1 ottobre 2024 è scoppiata in lacrime dopo che Maria De Filippi ha voluto parlare di lei e delle sue insicurezze. Pare che la tronista si senta molto fragile in questo percorso e a tratti impreparata, come lei stessa ha ammesso. Dopo la storia finita con Manuel Maura pensava di essere adatta a questo ruolo. Chissà se è giunto davvero il momento giusto! In ogni caso, la Sorrentino sta conoscendo nuovi corteggiatori a Uomini e Donne, ma ha eliminato Gabriel.

Ebbene sì, iniziano le prime eliminazioni anche per la nuova tronista Francesca Sorrentino, che ha deciso di non continuare la frequentazione con Gabriel dopo aver conosciuto Federico. Il corteggiatore l’ha definita distante e fredda, cosa che non è piaciuta alla tronista. Quest’ultima ha poi chiesto a Maria De Filippi di fare rientrare un corteggiatore che aveva mandato a casa. Si passerà infine ad Alessio, che ha scelto di tenere Jenny, una ragazza con la quale pare esserci molta complicità.