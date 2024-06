Gigi, chi è il fidanzato di Alvina Verecondi Scortecci dell’Isola dei Famosi 2024/ Il mancato matrimonio

Gigi, chi è il fidanzato di Alvina Verecondi Scortecci: il mancato matrimonio

Gigi è il fidanzato di Alvina Verecondi Scortecci, concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 nonché tra i finalisti di questa edizione del reality. La Contessa concorre per la possibile vittoria del programma e, ad averla supportata in questi mesi e a supportarla tuttora in questi ultimi passi, sono la sua famiglia e in particolare il compagno di una vita. Alvina Verecondi Scortecci ha spesso parlato della storia d’amore con il fidanzato, del quale non si conoscono molte informazioni se non quelle che ha riferito la naufraga.

“Gigione è l’uomo con cui ho vissuto 9 anni meravigliosi. È stata una storia d’amore meravigliosa per sette anni, ma pazzeschi, io ero proprio innamorata, lui era l’uomo della mia vita, poi bellissimo, simpaticissimo, buono, mille qualità. Poi un super adone, bello, muscoloso, che ti prende, ti abbraccia, ti protegge…”, aveva raccontato Alvina Verecondi Scortecci. La loro storia d’amore tuttavia è andata incontro ad una frenata nel corso degli ultimi due anni, e il motivo è la mancata proposta di matrimonio da parte dell’uomo.

Alvina Verecondi Scortecci, la lettera del suo Gigi all’Isola dei Famosi 2024

Alvina Verecondi Scortecci, parlando del fidanzato Gigi (detto anche affettuosamente ‘Gigione’), ha spiegato che l’anello di fidanzamento tardava ad arrivare e questo ha comportato una piccola crisi, pur continuando ad amarsi follemente. La naufraga dell’Isola dei Famosi 2024 ha inoltre sperato, in queste lunghe settimane di reality, di ricevere una sorpresa o un messaggio da parte del suo uomo. Richiesta accontentata pochi giorni fa, in una delle ultime puntate, quando la Contessa ha ricevuto una lettera dal suo Gigi.

“Sei arrivata in fondo a questa bella avventura, ora devi vincere. Ti aspetto al tuo ritorno, Gigione“, il finale della lettera che ha emozionato e non poco la naufraga. In attesa di scoprire se sarà o meno la vincitrice de L’Isola dei Famosi 2024, Alvina sa di aver già raggiunto un piccolo trionfo personale: la consapevolezza che il suo Gigi è fuori ad aspettarla.











