Giglio scivola sulla “pecorina”: la gaffe hot con Jessica Morlacchi

Al Grande Fratello 2024 si torna a parlare del rapporto sempre più confidenziale tra Yulia Bruschi e Giglio. Tra i due concorrenti si è creata una chimica non indifferente, una complicità fatta di scherzi, sorrisi e “toccatine” provocanti come anche dimostrato in una clip mandata in onda questa sera in puntata. Clip alla quale ha assistito in Confessionale la sola Jessica Morlacchi, che inizialmente ha avuto un’infatuazione per il coinquilino salvo poi apprendere che, in realtà, sembra più attratto da Yulia.

Giglio e Yulia si conoscevano prima del GF? "No, falso"/ Poi spunta il video hot a letto: Jessica spiazzata!

Tornata dal Confessionale, la Morlacchi racconta al resto del gruppo il filmato cui ha appena assistito e che l’ha evidentemente scottata, ma decide di affrontare l’argomento con estrema calma. “Ho detto: ‘Sono così belli’. Mi spiace avere questo ruolo di invadenza“, ha rivelato pacatamente descrivendo quanto visto e il suo ruolo “di troppo” nel loro nascente rapporto.

Grande Fratello 2024, 7a puntata/ Diretta, eliminato: Clayton e Amanda in nomination

Alfonso Signorini corregge Giglio dopo la gaffe: risate e applausi in studio

Tuttavia, durante il siparietto in salone, Giglio ha cercato di dare una spiegazione a Jessica Morlacchi incappando però in una gaffe a luci rosse che non è affatto passata inosservata. “Però ti sta bene questo ruolo – sottolinea il ragazzo in riferimento al ruolo “di invadenza” della cantante, per poi aggiungere – Io non ti ci vedo come pecorina… cioè, aspetta, come pecorina sì ma come agnellino no“.

Lo scivolone “hot” è stato da lui prontamente corretto e il dialogo è proseguito naturalmente, con la Morlacchi che ammette di vedere meglio Yulia al suo fianco anziché lei stessa: “Però io vedo meglio lei nel letto di me, capito? È più giovane, regge meglio“. Tuttavia la gaffe di Giglio non è passata inosservata neanche in studio, con Alfonso Signorini che ci scherza su: “Jessica, capito? Giglio non ti vede nel ruolo della pecorella“, sottolineando quest’ultima parola con la voce ben marcata, per far notare al concorrente di aver utilizzato il termine errato. In studio, poi, è un boato di risate e applausi.

Enzo Paolo Turchi 'costretto' a restare al GF da Carmen Russo/ Gelo in diretta: "Lei entra e io esco", ma…