Yulia si sbilancia verso Giglio al Grande Fratello: “È un bellissimo ragazzo, mi piace ma…”

Giglio e Yulia tornano al centro dell’attenzione in diretta al Grande Fratello 2024. I due sono sempre più vicini e questo nonostante lei abbia ammesso di avere un fidanzato fuori ad attenderla. Quando viene tirato in ballo questo uomo misterioso e cosa potrebbe pensare di tutta questa vicinanza a Giglio, Yulia però replica: “Non direbbe niente, perché sa che sono giovane e sa che persona sono. Il domani si vedrà, io sono una persona libera e voglio anche divertirmi.”

Poi si sbilancia su Giglio: “Cosa ne penso? È un bellissimo ragazzo, mi piace tanto come persona perché è una persona che sa ascoltare, ma non sono venuta qui per cercare una persona. Poi, mai dire mai… Non mi voglio limitare e per una volta posso essere felice.”

Eppure, le immagini che vengono mostrate soltanto a Jessica Morlacchi nel segreto del confessionale mostrano un’intesa molto più che amichevole. Il video ha anzi dei toni piccanti, dove non mancano scene a letto, baci e sguardi languidi. La cantante è spiazzata e non perde l’occasione per ricordare quelle che sono state le parole di Yulia sul fidanzato: “Lei mi ha detto che ci teneva molto a questa persona, anche perché è una persona adulta e lei non voleva farselo scappare. Le ha anche regalato un anello di 50mila euro per il suo compleanno…”

In diretta viene poi tirato in ballo da Alfonso Signorini un rumor su Yulia e Giglio, secondo il quale i due si sarebbero conosciuti prima del GF in una discoteca di Firenze, cosa che però entrambi smentiscono.