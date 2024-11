Giglio si sbilancia su Yulia Bruschi: “Mi ha dato tanto in così poco“

Al Grande Fratello 2024 il rapporto tra Giglio e Yulia Bruschi è arrivato ad un punto di svolta, con una dichiarazione d’amore del concorrente alla coinquilina. Dopo lunghe settimane di studio, conoscenza e grande complicità, i due sono ormai una coppia a tutti gli effetti ed è arrivato anche il tanto atteso “Ti amo”; a confidarlo è il parrucchiere durante una chiacchierata con Luca Calvani, come mostra una clip pubblicata sui canali social della trasmissione.

Riccardo e Rocco, chi sono figli di Ilaria Galassi/ Due papà diversi e una drastica scelta sulla vita privata

“Mi sento libero“, commenta così Giglio la sua dichiarazione a Yulia, sottolineando: “Sono sempre stato una persona molto dolce, anche nel dimostrare le cose, nei piccoli gesti. Però poi negli ultimi anni ho perso questa cosa qui, forse perché ho sempre pensato che fosse una cosa troppo da ragazzini“. Il rapporto così speciale con la coinquilina l’ha però portato a sbilanciarsi e dichiarare il suo amore per lei: “Vedo dall’altro lato una persona che mi ha dato tanto in così poco, vedo molta complicità e connessione che mi aspetto anche nel mondo fuori“.

Alba, chi è la nonna di Tommaso Franchi/ Lui: "Tra noi c'è un rapporto schietto, mi manca sentirla vicina"

Giglio si dichiara a Yulia Bruschi: “Penso di essermi innamorato“

Nel corso della chiacchierata, Luca Calvani si mostra incuriosito dal grande passo in avanti fatto da Giglio nel suo rapporto con Yulia Bruschi. Al punto da chiedergli come si sia sviluppata questa romantica dichiarazione d’amore al Grande Fratello 2024: “Le ho detto prima: ‘Penso di essermi innamorato‘. E lei ha detto: ‘Hai ragione, forse anche io’. Poi il ‘ti amo’ è uscito così. È stata una cosa bellissima ma strana, non ci ho pensato“.

Giglio sottolinea inoltre di non voler nutrire alcuna forma di gelosia poiché, a suo dire, è una condizione che limiterebbe Yulia. La sua intenzione è infatti quella di vivere il loro rapporto al massimo: “Gelosia e insicurezza portano poi alla persona tanti dubbi, non riesci ad essere te stesso al 100%. A me piace vivere una persona al 100%, perché dal momento che impongo una cosa che non mi piace, tolgo qualcosa“.

Dayane Mello ha un fidanzato?/ Dagli amori del passato ad oggi: la vita privata della modella