Ginevra Rugani, mamma di Tommaso Franchi, è una psichiatra ed è separata dal suo papà

È in arrivo una bella sorpresa per Tommaso Franchi nel corso della ventitreesima puntata del Grande Fratello: sua mamma Ginevra Rugani. La donna farà il suo ingresso per riabbracciare suo figlio dopo mesi di assenza, incoraggiandolo a proseguire il suo percorso nel programma. Tommaso è stato, finora, uno dei protagonisti di questa edizione, e spesso ha parlato del rapporto con la sua mamma. Ha raccontato che i suoi genitori si sono separati quando lui era ancora piccolo e che hanno intrapreso poi strade totalmente differenti.

“A differenza di mio padre che poi ha trovato la donna della sua vita e ora sono 20 anni che stanno insieme, mamma è rimasta sola.” ha spiegato Tommaso Franchi durante una confidenza al Grande Fratello. “Lei è completamente opposta rispetto a mio padre, lui è super espansivo, mia madre invece è una persona ferma, fa la psichiatra. – ha spiegato ancora il gieffino, parlando dunque del loro rapporto – Certo, questo non vuol dire essere fredda, il suo voler bene lei lo trasmette con tante altre cose.”

La preoccupazione di Tommaso Franchi verso sua mamma

Tommaso Franchi non ha fatto mistero di avere una sola preoccupazione in merito alla sua mamma: quella che trascorra la sua vecchiaia da sola. “Anche mia nonna, mamma di mio papà che ha un bel rapporto con lei, le dice di trovarsi un compagno, ma lei dice no. – ha raccontato il gieffino – La mia unica preoccupazione è che quando uno invecchia ha bisogno di una persona al suo fianco. Certo, non deve però essere uno qualunque ma quello giusto. Se non arriva, lei sta bene così.” Il gieffino ha comunque aggiunto di comprendere la scelta di sua madre: la donna, che ha ormai la sua vita e le sue abitudini, non trova, al momento, l’esigenza di avere un compagno.