Vi abbiamo riportato soltanto pochi giorni fa la notizia, decisamente a sorpresa, della chiusura della Locanda Locatelli, lo storico locale dello chef italiano Giorgio Locatelli, in quel di Londra. Il giudice di Masterchef, il programma culinario più visto della tv, aveva raccontato, subito dopo la chiusura, che presto avrebbe comunicato novità, e non ha deluso le attese. E’ infatti notizia di queste ore, come scrive il portale Gambero Rosso, l’apertura di un nuovo ristorante da parte appunto dello stesso Giorgio Locatelli.

Maionese liquida, ultima “diavoleria” dal Giappone/ Bevanda al gusto della salsa: “Come zabaione salato”

Il 61enne chef stellato del varesotto ha deciso di restare nella city, visto che ha aprirà un nuovo ristorante in quel di Londra, nella prestigiosa location della National Gallery. Lo ha svelato lo stesso chef, in occasione dell’ultima puntata del podcast Foodminds, attraverso cui ha appunto raccontato questo nuovo progetto che prenderà il via ufficialmente il prossimo mese di maggio 2025 in quel di Trafagal Square, nel cuor della capitale inglese.

Dieta post feste, un italiano su 3 la pratica/ Consigli: no alle mode di TikTok e ai piani troppo rigidi

GIORGIO LOCATELLI, NUOVO LOCALE A LONDRA: “ABBIAMO VINTO IL BANDO..:”

Locatelli ci tiene a precisare che è la prima volta che la National Gallery, uno dei musei di maggior pregio al mondo, ospita un ristorante italiano e alla fine ha scelto proprio quello dello chef di Vergiate: “Abbiamo partecipato ad un bando e abbiamo vinto”, ha aggiunto lo stesso. Come detto in apertura, è di pochi giorni fa la notizia della chiusura di Locanda Locatelli, ristorante che per più di 20 anni aveva allietato i pranzi e le cene dei londinesi con assolute prelibatezze cucinate da Giorgio Locatelli in persona e dalla sua brigata.

Cibi più pericolosi al mondo/ Dai mochi al Fire Paan: ce ne è anche uno tipicamente italiano

Anche in quell’occasione era stato lo stesso giudice di Masterchef a comunicare la notizia “con la tristezza nel cuore”, ma precisando che la chiusura era per cause di forza maggiore che non derivavano da lui. Il nuovo locale riprenderà la linea della Locanda, ha raccontato ancora il rinomato cuoco, tenendo conto che gli ingredienti saranno gli stessi, augurandosi che sarà una “grande pubblicità per il Made in Italy”.