Si chiama Giovanna Astolfi la moglie di Marco Liorni, madre delle sue due figlie Emma e Viola. Il noto conduttore Rai ha conosciuto Giovanna nel 1997, dopo la separazione dalla prima moglie Cristina, con la quale ha avuto il suo primo figlio, Niccolò. Il primo incontro tra i due è stato a dir poco particolare, dato che Marco rischiò di investirla con un auto. “Mentre passavo sotto gli uffici della radio, è mancato poco che non la investissi con l’auto. Ho dovuto inchiodare. Sono sceso, abbiamo cominciato a parlare. Mi ha colpito prima di tutto il fatto che mi guardasse dritto negli occhi”, ha raccontato il conduttore.

Giovanna Astolfi, stimata giornalista specializzata in ambito medico e ambientale, è la compagna di vita di Marco Liorni da quasi 30 anni. Questa sera, 31 dicembre, proprio Liorni darà il benvenuto al 2025 su Rai 1 con L’anno che verrà, trasmesso in diretta da Reggio Calabria. Inizialmente, il presentatore era titubante all’idea di sposarsi una seconda volta, ma nel 2014 è arrivato il tanto atteso matrimonio, celebrato negli Stati Uniti con le figlie Viola ed Emma nel ruolo di damigelle d’onore. Anni dopo, il volto Rai ha rivelato che quel passo importante ha contribuito a rafforzare il rapporto con la moglie, nonostante le crisi attraversate nel corso della loro lunga relazione.

Marco Liorni, vita privata: chi è la moglie Giovanna Astolfi e le figlie Emma e Viola

Marco Liorni e Giovanna Astolfi sono legati dal lontano 1997 e, insieme, hanno avuto due figlie: Emma e Viola. A loro si va ad aggiungere Niccolò, primogenito di Marco e la sua ex moglie Cristina. Il conduttore non ha mai nascosto di aver vissuto molte crisi con la moglie, sempre superate grazie al grande amore che li lega. In modo particolare, durante la Pandemia da Covid-19, il loro matrimonio era stato messa a dura prova, ma, con il tempo, hanno saputo ritrovare il senso di famiglia. “Il nostro rapporto è rifiorito perché io so che voglio stare con lei e lei vuole stare con me”, ha detto Liorni.

Nonostante le crisi, tra Marco Liorni e Giovanna Astolfi non ci sono mai stati tradimenti. “Sono monogamo dentro”, ha confidato il presentatore, raccontando di non essere mai stato infedele alla moglie o ad altre donne. Un episodio molto traumatico nella vita di Giovanna e Marco, invece, ha coinvolto la loro ultimogenita, Viola. Quando era ancora una bambina, infatti, rischiò di morire: “Mia figlia, mangiando un pezzo di pizza, rischiò di soffocare e fu salvata dalla seconda maestra, fresca di corso”. Oggi, il presentatore è molto felice al fianco di Giovanna e i figli Viola, Emma e Niccolò.