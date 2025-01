Giovanna Astolfi è la moglie di Marco Liorni, il conduttore di tantissimi programmi di successo di mamma Rai: da Reazione a Catena a L’Eredità fino al recente L’anno che verrà. Un grande amore quello nato tra il conduttore e la giornalista medica che sono legati da circa dieci anni e si sono sposati in gran segreto in America. Un matrimonio che Marco Liorni e la moglie Giovanna hanno voluto celebrare lontani da occhi indiscreti essendo molto discreti, riservati e non avvezzi al mondo del gossip. Dalla loro unione sono nate anche due splendide figlie: Emma e Viola. In realtà non sono le prime per il popolare conduttore che in passato è stato legato alla ex moglie Cristina da cui ha avuto il primogenito Niccolò. Ma come si sono conosciuti Marco e Giovanni?

A raccontarlo è stato proprio il volto noto della Rai che ha rivelato: “passavo sotto gli uffici della radio e c’èè mancato poco che non la investissi con l’auto”. Un incontro-scontro tra i due con Liorni che ha dovuto premere sul freno inchiodandosi con la vettura. In quel momento il conduttore è sceso dall’auto e i due hanno iniziato a chiacchierare inconsapevoli che quel giorno avrebbe cambiato per sempre le loro vita.

Marco Liorni e l’amore ritrovato per la moglie Giovanna Astolfi: “contro tutto e tutti”

Marco Liorni parlando del primo incontro con la moglie Giovanna Astolfi ha raccontato: “mi ha colpito prima di tutto il fatto che mi guardasse dritto negli occhi”. Tra una chiacchiera e l’altra, il conduttore ha iniziato ad apprezzare il carattere di Giovanna sempre positiva verso la vita senza dimenticare la sua bellezza! Dopo la nascita delle figlie Emma e Viola, i due hanno deciso di sposarsi anche se Liorni non ha fatto mistero di non essere molto propenso per il matrimonio. Nel 2014 però il conduttore ha cambiato idea sposando la donna della sua vita con una cerimonia segretissima negli Stati Uniti.

Una bella famiglia quella di Marco Liorni che durante il lockdown causato dalla pandemia da Covid-19 ha ri-scoperto la meraviglia della quotidianità. “In quarantena ci siamo trovati, abbiamo ritrovato il senso della famiglia” – ha confessato il conduttore in tv parlando anche di una crisi vissuta con la moglie ma superata alla grade. “Abbiamo vissuto crisi, ma il nostro rapporto non è mai appassito, anzi è rifiorito”. – ha precisato dalle pagine del settimanale Oggi perchè “io voglio stare con lei e lei vuole stare con me. Contro tutto e contro tutti”.