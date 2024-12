Giovanni Pernice, uno dei ballerini più amati del talent show “Ballando con le Stelle”, fa impazzire ogni sabato il pubblico femminile e non soltanto. Giovanni, nato a Palermo nel settembre del 1990, ha cominciato a ballare fin da piccolino, trasferendosi a Bologna a soli quattordici anni proprio per concentrarsi sul mondo della danza, cercando di farlo diventare il suo mestiere. È partita così la sua carriera, che lo ha portato a partecipare e vincere diverse gare anche da giovanissimo, fino ad ottenere un Guinness World Record nel Jive e nel Charleston.

A lungo, Giovanni Pernice, nonostante sia giovanissimo, ha lavorato nel Regno Unito. È stato infatti ballerino nel programma Strictly Come Dancing, corrispettivo inglese di “Ballando con le Stelle”. È poi tornato in Italia e nel 2024 ha cominciato a lavorare a “Ballando con le Stelle”: in coppia con Bianca Guaccero sta facendo un’ottima figura, tanto che secondo la critica e il pubblico potrebbero essere proprio loro i papabili vincitori.

Giovanni Pernice, chi è? C’è del tenero con la sua ballerina Bianca Guaccero?

Giovanni Pernice è il grande protagonista di Ballando con le Stelle in questa edizione del 2024. A far brillare gli occhi del pubblico non sono solamente le sue splendide esibizioni in coppia con Bianca Guaccero: infatti, c’è qualcosa di più che fa impazzire il pubblico guardando l’attrice e il ballerino esibirsi in pista.

Tra i due, infatti, sarebbe nato del tenero: ci sarebbe dunque un sentimento e questo traspare proprio dai loro balli e da come si guardano durante le prove e il sabato sera, davanti ai giudici e al pubblico in studio. I due, che hanno ben nove anni di differenza – 1981 lei e 1990 lui – non si sono ancora sbilanciati ma appare chiaro che ci sia qualcosa di davvero molto forte e a confermarlo è stata la mamma della Guaccero.

