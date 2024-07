Gisella Burinato, chi è l’ex moglie di Marco Bellocchio/ Dall’amore sul set alla rottura: ruoli e carriera

Gisella Burinato, attrice iconica dello spettacolo italiano, ma anche ex moglie del celebre regista cinematografico Marco Bellocchio. Versatile sul palco di un teatro così come sul piccolo e grande schermo della tv e del cinema, il debutto dela ex moglie avviene sotto la direzione di Marco Bellocchio, con il quale poi condivise una splendida storia d’amore, culminata con la nascita del figlio Piergiorgio. Nel corso della sua carriera Gisella Burinato ha collaborato anche con altri registi molto rinomati nel panorama italiano tra cui Muccino, Archibugi e Vanzina. Il film in cui ha debuttato come vera e propria protagonista è stato il Gabbiano, pellicola di fine anni settanta, sempre sotto la direzione del regista.

Negli anni ottanta, la moglie si è messa alla prova con la commedia italiana, prendendo parte al film Uno scugnizzo a New York di Mariano Laurenti e in Da grande di Franco Amurri accanto a big come Alessandro Haber, Ottavia Piccolo e Renato Pozzetto. Per quanto concerne i lavori in tv, Gisella ha lavorato in diverse fiction di successo come I bastardi di Pizzofalcone.

Gisella Burinato, la versatilità il suo pezzo forte: tutto sull’attrice ex moglie di Marco Bellocchio

Negli anni novanta la Burinato ha lavorato al fianco di Mastroianni in Verso sera, negli anni successivi l’abbiamo invece vista all’opera in Ecco fatto, Come te nessuno mai e La febbre con Valeria Solarino e Fabio Volo. Estremamente versatile e capace, nel corso della sua carriera è passata dal drammatico al comico in men che non si dica. Dal personaggio di Maria nel film Mafalda di Savoia alla tignosa hostess in Piloti.

Dalla storia d’amore tra Marco Bellocchio e l’ex moglie Gisella Buinato, come dicevamo, è nato il figlio Piergiorgio. Non sono chiarissimi i motivi che hanno portato alla rottura ma oggi pare che entrambi abbiano voltato definitivamente pagina e che l’ex coppia sia in buoni rapporti.

